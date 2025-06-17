DAÜ’de “Uluslararası Gece” Renkli Görüntülere Sahne Oldu!

DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda düzenlenen “International Night” etkinliği, farklı kültürleri buluşturdu. DJ performansları, sahne şovları ve ülkelere özgü tatlarla unutulmaz bir gece yaşandı.

DAÜ’DE ULUSLARARASI GECE COŞKUSU YAŞANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yasin Düşüner Stadyumu’nda düzenlenen “International Night / Uluslararası Gece” etkinliği, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Söz konusu etkinliğe, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren de katıldı.

Farklı ülkelerden öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte DJ performansları, kültürel gösteriler, danslar ve müzik performansları yer aldı. Ülkelere özgü yemeklerin sunulduğu stantlar ise geceye lezzet kattı. Renkli sahne şovlarının yanı sıra kültürel çeşitliliğin ve birlikteliğin ön planda olduğu gece, katılımcılardan büyük beğeni topladı. DAÜ öğrencileri, farklı kültürleri bir arada deneyimleme fırsatı bularak unutulmaz bir gece yaşadı.

DAÜ Rektörlüğü, “Uluslararası Gece” etkinliğine verdiği destekle üniversitenin çok kültürlü yapısına ve öğrenci odaklı vizyonuna bir kez daha dikkat çekti. Rektörlük adına etkinliğe katılan DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, böylesine zengin kültürel etkileşimlerin, öğrencilerin küresel bakış açısı kazanmasına önemli katkılar sağladığını vurguladı.