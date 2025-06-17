  • BIST 9372.82
  • Altın 4298.56
  • Dolar 39.3816
  • Euro 45.6213
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADipkarpaz’da bayramda çevreye Zarar Verenlere Tepki

DAÜ’de “Uluslararası Gece” Renkli Görüntülere Sahne Oldu!

» »
DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda düzenlenen “International Night” etkinliği, farklı kültürleri buluşturdu. DJ performansları, sahne şovları ve ülkelere özgü tatlarla unutulmaz bir gece yaşandı.
DAÜ’de “Uluslararası Gece” Renkli Görüntülere Sahne Oldu!

 

DAÜ’DE ULUSLARARASI GECE COŞKUSU YAŞANDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yasin Düşüner Stadyumu’nda düzenlenen “International Night / Uluslararası Gece” etkinliği, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Söz konusu etkinliğe, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren de katıldı.

 

Farklı ülkelerden öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte DJ performansları, kültürel gösteriler, danslar ve müzik performansları yer aldı. Ülkelere özgü yemeklerin sunulduğu stantlar ise geceye lezzet kattı. Renkli sahne şovlarının yanı sıra kültürel çeşitliliğin ve birlikteliğin ön planda olduğu gece, katılımcılardan büyük beğeni topladı. DAÜ öğrencileri, farklı kültürleri bir arada deneyimleme fırsatı bularak unutulmaz bir gece yaşadı.

 

DAÜ Rektörlüğü, “Uluslararası Gece” etkinliğine verdiği destekle üniversitenin çok kültürlü yapısına ve öğrenci odaklı vizyonuna bir kez daha dikkat çekti. Rektörlük adına etkinliğe katılan DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, böylesine zengin kültürel etkileşimlerin, öğrencilerin küresel bakış açısı kazanmasına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ’den Dünya Çevre Günü’ne Özel Panel11 Haziran 2025 Çarşamba 10:54
  • DAÜ'de “Bir Fincan Sohbet” Etkinliği ile Öğrencilere Sıcak Bir Buluşma09 Haziran 2025 Pazartesi 12:08
  • “Böyle Gelmiş Böyle Geçer” Tiyatro Oyunu DAÜ’de Seyirciyle Buluştu07 Haziran 2025 Cumartesi 12:12
  • Prof. Dr. Fatih Bayraktar, DAÜ’yü EFPSA Kongresi’nde Temsil Etti07 Haziran 2025 Cumartesi 12:09
  • Ali Karasel Matematik Yarışması'nda Genç Zihinler Yarıştı!05 Haziran 2025 Perşembe 13:53
  • DAÜ-Marmara Uluslararası Ortak Tıp Programı’na TEPDAD Akreditasyonu04 Haziran 2025 Çarşamba 10:21
  • DAÜ’lü Profesöre Kanada’dan Üçüncü Kez “Üstün Hakem” Ödülü02 Haziran 2025 Pazartesi 09:45
  • DAÜ ve Marmara Üniversitesi’nden Bir İlk: Ortak Tıp Programı Akredite Edildi02 Haziran 2025 Pazartesi 09:44
  • DAÜ’DE ULUS BAKER ANISINA SANAT VE FELSEFE BULUŞTU30 Mayıs 2025 Cuma 13:20
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’tan Yapay Zekâ Zirvesi’25’e Davet30 Mayıs 2025 Cuma 12:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti