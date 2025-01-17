DAÜ’de Winter Game Jam Heyecanı: Oyun Geliştirme Maratonu Tamamlandı

DAÜ'DE WINTER GAME JAM HEYECANI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve DAÜ Oyun Tasarımı ve Geliştirme Topluluğu tarafından gerçekleştirilen “Winter Game Jam” oyun geliştirme maratonu büyük ilgiyle tamamlandı. Etkinlikte, katılan 12 takım, “Heat it up” teması doğrultusunda 48 saat içinde oyun projelerini geliştirmek için yoğun bir şekilde çalıştı. Oyun geliştirme süreçlerinin profesyonel bir simülasyonu olan bu etkinlik, öğrencilerin eğitim hayatlarını daha verimli geçirmelerini ve mezun olmadan önce sektöre yönelik tecrübeler kazanmalarını hedefliyor.

Projeler Jüri Ekibi Tarafından Değerlendirildi

Katılımcılara yoğun bir çalışma ortamı sunan ve oyun sektöründe ilerlemeyi düşünen öğrenciler için değerli bir iletişim ağı oluşturma fırsatı sağlayan Winter Game Jam projeleri, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Dijital Oyun Tasarımı Programı öğretim görevlilerinden oluşan jüri ekibi tarafından değerlendirildi. Kazanan projeler, yaratıcılık, teknik yetkinlik ve temaya uygunluk gibi kriterlere göre titizlikle incelendi.

Dereceye Girenler Belirlendi

Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren takımlar Jinxers, Russian Sleep Experiment ve Rookie isimli takımlar oldu. Maral Mosayyebi, Orkun Beşgül, Finlay Matthews, Kadir Karbuz ve Niayesh Rezaei’den oluşan Jinxers takımı, geliştirdikleri karlı hava koşullarında bir evi ısıtma mücadelesi temalı oyunlarıyla birinciliği kazandı. Oyunda, oyuncular bir evi sıcak tutmaya çalışırken, tehlikeli kardan adamlardan ve evde bulunan hayaletten uzak durmayı amaçlıyor. Oyunda hayaletten kurtulup evi ısıtırken aynı zamanda donmadan hayatta kalmak için stratejik hamleler yapmak gerekiyor.

“Heat It Up” Teması

“Heat it up” teması, genellikle sıcaklık, ısınma, sıcak hava, yangın, yoğunluk veya zorluklar gibi unsurlar etrafında şekillenen bir tema olarak kullanılır. Oyun geliştirme gibi yaratıcı etkinliklerde bu tema, oyun tasarımcılarının sıcaklıkla ilgili durumları (örneğin, soğuk bir ortamda ısınmaya çalışmak, ısınan bir dünyada hayatta kalmak veya sıcaklıkla mücadele etmek) oyun mekaniği veya hikâye unsurları olarak kullanmalarını teşvik eder.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan da konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, bu alanda sürekli üretim yapmanın önemine işaret ederek, bu tür etkinliklerde öğrencilerin hem tecrübe kazandığını, hem takım ruhu ile hareket etmeyi öğrendiğini, hem de 48 saat gibi çok kısa bir sürede sıfırdan oynanabilir bir oyun yaratarak üretkenliklerini geliştirdiklerini belirtti. Winter Game Jam’e katılan ve derece alan öğrencileri kutlayan Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan, bu tür etkinliklerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.