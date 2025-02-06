DAÜ’den 6 Şubat Depremi ve Şampiyon Melekler İçin Anma Mesajı

DAÜ REKTÖRLÜĞÜ 6 ŞUBAT DEPREMİNİN İKİNCİ YILI VESİLESİYLE ANMA MESAJI YAYIMLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü 6 Şubat depreminin ikinci yılı ve Şampiyon Meleklerin ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı. Söz konusu mesajda şu ifadelere yer verildi:

“6 Şubat tarihi, ne yazık ki Kıbrıs Türk halkı için asla unutulmayacak, acılarla dolu bir tarih olarak kalplerimize kazınmıştır. 6 Şubat 2023’te, Türkiye saati ile 04.17’de meydana gelen ve derin acılar yaratan Kahramanmaraş merkezli depremler, anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde birçok ailenin ocağını söndürmüş ve sevdiklerini hayattan koparmıştır. Spor müsabakalarına katılmak üzere Adıyaman İsias Otel’de bulunan, her biri birbirinden değerli, akıllı, çalışkan, zeki, saygılı ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımız ve onları yetiştiren öğretmenleri ile ailelerinin yer aldığı 39 kişilik kafileden 35 canımızı yitirmemiz, biz Kıbrıslı Türkler için çok büyük bir acı yaratmış ve ömür boyunca taşıyacağımız derin izler bırakmıştır. Aralarında Üniversitemiz personelinin çocuklarının da yer aldığı Şampiyon Meleklerimiz’in acısını ilk günkü gibi derinden hissetmekteyiz.

Şampiyon Meleklerin ailelerinin başlatmış olduğu adalet mücadelesini de ilk günden itibaren Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak yakından takip ettik. Üniversitemiz de dahil olmak üzere çeşitli Üniversitelerden alınan teknik bilirkişi raporu olmasına rağmen, İsias Otel dava süreci 24 Aralık 2024 tarihinde, başta yüreği acı ve özlemle dolu ailelerimiz olmak üzere hepimiz için hayal kırıklığı ve üzüntü ile sonuçlanmıştır. Benzer ihmallerin, hataların tekrarlanmasının önüne geçmek, yeni acıların yaşanmasını önlemek adına adaletin tecelli etmesi, kritik bir öneme sahiptir. Elbette verilecek hiçbir ceza çocuklarımızı ve sevdiklerimizi geri getirmeyecek ve özellikle Şampiyon Melekler ailelerinin acısını dindirmeyecektir; ancak İsias davasının daha güçlü bir hukuk sistemi uygulanarak emsal bir dava olarak kayıtlara geçmesi ile gelecekteki felaketlerin bir nebze de olsa önlenebileceğine inanmaktayız. Ailerimizin adalet arayışında Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak sonuna kadar destek olduğumuzu ve Meleklerimizin isimlerini yaşatmak adına her zaman katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu da felaketin ikinci yılında bir kez daha ifade etmek isteriz.

Toplumda deprem bilincinin artırılması, yapı güvenliğinin sağlanması ve denetim mekanizmalarının sağlıklı çalışması ile benzer acıların bir kez daha yaşanmaması en büyük temennimizdir. Bu vesileyle 6 Şubat depreminde sonsuzluğa uğurladığımız başta Şampiyon Melekler olmak üzere tüm deprem şehitlerine bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sonsuz sabır diliyor, onları vefatlarının ikinci yılında büyük bir sevgi ve özlemle anıyoruz. Asla unutmayacağız…”

DAÜ Rektörlüğü