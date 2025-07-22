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DAÜ’den Ankara’da üst düzey ziyaretler...

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk ve VYK Üyesi Beyhan Gürgöze, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Çağrı Erhan’ı ziyaret etti.
DAÜ’den Ankara’da üst düzey ziyaretler...

DAÜ'den verilen bilgiye göre, görüşmede DAÜ’nün eğitim vizyonu, uluslararasılaşma hedefleri ve sürdürülebilirlik odaklı projeleri ele alındı.

Prof. Dr. Erhan, üniversitenin gelişimini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ziyarette Erhan’a Kıbrıs’a özgü pano takdim edildi.

Heyet ayrıca Ankara'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı ve DAÜ mezunu Aydın Keskin Kadıoğlu ile bir araya geldi.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı  Özcenk, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada mezunlarının stratejik görevlerde yer almasının gurur verici olduğunu vurguladı.

 

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