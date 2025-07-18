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DAÜ’den Basında Yer Alan İddialara Sert Tepki: “İtibarımıza Saldırı, Yasal Yollara Başvuracağız”

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 16 Temmuz 2025 tarihinde bazı basın organlarında yer alan “DAÜ’de Endişeler Artıyor!” başlıklı haberin ardından kamuoyuna bir açıklama yaptı.
DAÜ’den Basında Yer Alan İddialara Sert Tepki: “İtibarımıza Saldırı, Yasal Yollara Başvuracağız”

Açıklamada, haber içeriğinin özellikle öğrenci kayıt döneminde yayınlanmasının dikkat çekici olduğu vurgulandı ve bu tür içeriklerin hem DAÜ’ye hem de ülke yükseköğretim sistemine zarar vermekten başka bir amacının bulunmadığı belirtildi.

“Hukuka Uygunluk ve Şeffaflık İlkesiyle Hareket Ediyoruz”

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve DAÜ yönetimi, üniversitenin tüm işleyişinin yasal denetimlere açık olduğunu ve şeffaflıkla yürütüldüğünü ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Aleyhimizde yer alan hukuka aykırılık iddialarını şiddetle reddediyor, bu gibi asılsız iddiaları içerik haline getirenleri esefle kınıyoruz.”

“Yasal Süreç Başlatılacak”

DAÜ yönetimi, kötü niyetle hazırlanmış, gerçeğe dayanmayan ve kurumu hedef alan içeriklerle ilgili olarak tüm yasal hakların kullanılacağını vurguladı. Açıklamada, üniversitenin saygınlığına ve itibarına yapılan her saldırıya karşı kararlılıkla mücadele edileceği belirtildi.

“DAÜ, Akademik ve Kurumsal Değerlerine Sahip Çıkıyor”

Uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer aldığı hatırlatılan DAÜ’nün, bilimsel ve toplumsal duyarlılıkları temel alan bir yaklaşımla faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edildi. Yönetim, üniversitenin kötü niyetli yayınlardan zarar görmemesi adına bu açıklamanın yapılmasının gerekli görüldüğünü belirtti.

 

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