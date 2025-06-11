DAÜ’den Dünya Çevre Günü’ne Özel Panel

DAÜ, 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ’NE ÖZEL PANEL DÜZENLİYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) ve Toplumsal Duyarlılık Merkezi ortaklığında, iki ayrı sivil toplum örgütü olan Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği (YEKAD) ve Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) iş birliğinde Yeniboğaziçi Kültür Merkezi’nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel panel düzenleniyor. 12 Haziran 2025 Perşembe günü, 17.00 - 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan panelde Dünya Çevre Günü 2025 kapsamında belirlenen 2025 yılı teması ‘Plastik Kirliliğine Son’ konusu ele alınacak.

DAÜ KENT-AG Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panel kapsamında, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özge Cumaoğulları Eker, DAÜ KENT-AG Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert, YEKAD Başkanı Avukat Nazenin Taşçıoğlu Şahali, Inyle Plastic LTD. adına Muhammed Ali Türkkal ve MAKAMER Yönetim Kurulu Üyesi Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Biyolog Pelin Üretici konuşma gerçekleştirecek.

Dünya Çevre Günü, İsveç'in Stockholm kentinde 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’ndan bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanıyor.