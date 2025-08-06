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DAÜ’den yatay geçişte burs fırsatı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilere burs olanakları sunacak. Başvuruların 17 Ağustos Pazar gününe kadar yapılması gerekiyor.
DAÜ’den yatay geçişte burs fırsatı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilere burs olanakları sunacak. Başvuruların 17 Ağustos Pazar gününe kadar yapılması gerekiyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, KKTC uyruklu öğrenciler için yüzde 25, TC uyruklu öğrenciler için ise yüzde 75’e varan burs imkânı sağlanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile başka bir üniversiteye kayıt yaptırmış olan ve yatay geçiş için gerekli akademik koşulları sağlayan TC uyruklu öğrenciler, DAÜ’ye yatay geçiş yoluyla kayıt yaptırmaları halinde, YKS kontenjan ve tercih indirimi oranında (ilk üç tercihe verilen indirim oranı esas alınarak) yatay geçiş bursu alabilecek. Burs öğrencinin yerleştirildiği programın normal öğrenim süresince geçerli olacak.

Yatay geçiş başvurusu için son tarih 17 Ağustos…

Yatay geçiş başvuruları 17 Ağustos’a kadar devam edecek. Başvuruların değerlendirilmesine dair sonuçlar en geç 24 Ağustos 2025 tarihine kadar açıklanacak. Başvurular https://applyonline.emu.edu.tr/yataygecis adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.

Başvuru sürecinde, TC uyruklu öğrencilerin ÖSYM yerleştirme belgesi, ÖSYM puan tablosu, not döküm belgesi (transcript), alınan ders içerikleri, disiplin cezası bulunmadığına dair belge (transkript veya öğrenci belgesinde bu bilgi varsa ayrıca istenmez), kimlik veya pasaport fotokopisi ile daha önce yatay geçiş yapılmadığına dair belge sunması gerekiyor.

KKTC uyruklu öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ise, not dökümü (transcript), alınan ders içerikleri ve KKTC kimlik kartı fotokopisinin ibraz edilmesi gerekiyor.

Detaylı bilgi için +90 392 630 11 11 numaralı hat ya da www.emu.edu.tr adresi kullanılabilecek.

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