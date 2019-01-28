“DAÜ’nün Ayak İzlerini Dünyaya Taşıyacağız”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, 27 Ocak 2019 Pazar günü, saat 14:00’te, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek lisans ve doktora mezunlarının diplomalarını ayrı bir törenle aldığı mezuniyet töreni, DAÜ TV aracılığıyla internet ortamında canlı olarak yayınlandı. Tören, aynı zamanda BRT 2, Kanal T, Diyalog TV ve Kanal Sim tarafından da canlı olarak verildi. 106 ülkeden 20 bini aşkın öğrenci sayısı ile akademik hayatın yanında sosyal ve kültürel hayata da yön verip lokomotif görevini üstlenen ve Güz Dönemi’nde 1,400’e yakın mezun verecek olmanın heyecanını yaşayan DAÜ, dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri olarak öğrencisini karşılarken gösterdiği hassasiyeti ve heyecanı, öğrencilerini mezun ederken de göstermeye devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen görkemli töreneNijerya’nın Ankara Büyükelçiliği Temsilcisi Ahmed Mohammed Monguno, Bologna Üniversitesi Rektör Temsilcisi ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Luca Mezzetti, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Av. Boysan Boyra, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm Başkanları, akademik personel ve 250 civarında lisansüstü mezun ile aileleri katıldı.

Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Tören, 2018 – 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezunları’nın müzik ve alkışlar eşliğinde salona girişi ile başladı. Mezunlar salona giriş yaptığı esnada akademisyenler ayağa kalkarak, mezunların başarılarında büyük pay sahibi olan velilere doğru döndü ve öğrencilerini karşıladı. Mezunların salona girişiyle oldukça duygu dolu anların yaşandığı tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Üyeleri Serkan Çankaya (Klasik Gitar), Altay Altınok (Perküsyon) ve Levent Ünal (Akustik Gitar ve Solo) tarafından muhteşem bir trio müzik dinletisiyle devam etti. Müzik dinletisinin ardından, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans Mezunlarını temsilen DAÜ İletişim Fakültesi, İletişim Programı Mezunu Hanife Erişen bir konuşma yaptı.

“DAÜ’nün Ayak İzlerini Dünyaya Taşıyacağız”

DAÜ’lü olmaktan onur ve gurur duyduklarını ifade eden Erişen, yüksek lisansın çok zorlu bir yolculuk ve emeğin ürünü olduğuna işaret ederek, insanlığa ve bilime katkıda bulunacaklarını aktardı. DAÜ’nün ayak izlerini tüm dünyada, gittikleri her yere taşıyacaklarını ifade eden Erişen, uluslararası kampüs ortamında kurdukları arkadaşlıkların önemine dikkat çekti.

2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Doktora Mezunları’nı temsilen konuşma yapan Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı Mezunu Salih Gürsoy, ailelere ve akademisyenlere bu anlamlı günde sevinçlerine ortak oldukları için tüm mezun arkadaşları adına teşekkür etti.

Prof. Dr. Osam Mezunlara Seslendi

Mezuniyet töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam; sözlerine Antalya’da meydana gelen hortum felaketinde halen aranan DAÜ’lü öğrenci Kader Buse Acar’ın aralarına döneceği umuduyla başladı. Tez danışmanlarına ve öğretim üyelerine, mezunlara olan yol göstericilikleri ve özverili duruşları için sonsuz ve içten teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Osam, ailelerin sonsuz destek ve katkıları sayesinde bugün bu güzel başarıya imza atmış olduklarının altını çizdi. Mezunlara seslenen Prof. Dr. Osam, “Bugün itibarı ile ilgili olduğunuz bilim dalında belirli bir derinliğe ve düşünce yoğunluğuna ulaşmış bulunuyorsunuz. Bu meziyetler sizleri daha da ileriye taşıyacak ve sorgulamalarınızı çok daha güçlü yapmanızı sağlayacaktır” dedi.

40. yılında DAÜ bilim çiçeğinin dipdiri bir biçimde güçlendiğini ve dünyaya bilimsel ürünler verdiğini gördüklerini vurgulayan Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün son üç yıldır dünya sıralamasındaki yeri, araştırmaları ve alan odaklı derecelerinin takdire şayan olduğunu ifade etti. Tüm DAÜ çalışanlarını kalite anlayışı ile ortaya koydukları emek için tebrik eden Prof. Dr. Osam, aynı zamanda Bologna Üniversitesi ile ortak hukuk programından verecekleri ilk mezunu da tebrik etti.

2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, öğrencilerin diplomalarını almasıyla devam etti. Diplomaların takdiminin ardından tören, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın 10’dan geriye saymasının ardından öğrencilerin büyük bir coşkuyla keplerini havaya atması ve aile fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. Ardından mezunlar şerefine Rauf Raif Denktaş Kongre Sarayı’nda kokteyl verildi.