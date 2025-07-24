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DAÜ'yü 30 Milyon dolar ile devraldı maaş ödeyemiyor! Özcenk nereye koşuyor?

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DAÜ'yü 30 Milyon dolar ile devraldı maaş ödeyemiyor! DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk nereye koşuyor?
DAÜ'yü 30 Milyon dolar ile devraldı maaş ödeyemiyor! Özcenk nereye koşuyor?

DAÜ'yü 30 Milyon dolar ile devraldı maaş ödeyemiyor! DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk nereye koşuyor?

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, "Erdal Özcenk 2019 yılında yılında yönetime geldiğinde DAÜ'nün kasasında 30 milyon dolar vardı. 2023'te DAÜ maaşları ödeyemeyen bir kurum haline geldi"dedi.

DAÜ-Sen bugün Lefkoşa'da basın toplantısı düzenledi.

 

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