DAÜ'yü 30 Milyon dolar ile devraldı maaş ödeyemiyor! Özcenk nereye koşuyor?

DAÜ'yü 30 Milyon dolar ile devraldı maaş ödeyemiyor! DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk nereye koşuyor?

DAÜ'yü 30 Milyon dolar ile devraldı maaş ödeyemiyor! DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk nereye koşuyor?

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, "Erdal Özcenk 2019 yılında yılında yönetime geldiğinde DAÜ'nün kasasında 30 milyon dolar vardı. 2023'te DAÜ maaşları ödeyemeyen bir kurum haline geldi"dedi.

DAÜ-Sen bugün Lefkoşa'da basın toplantısı düzenledi.

???? DAÜ-SEN UYARDI: YÜKSEKÖĞRETİM KRİZİN EŞİĞİNDE!

"Sahte diploma krizi, sistemin denetimsizliğini gözler önüne serdi.

Kamuoyu sadece 5 üniversiteyi biliyor. 23 üniversite var ama kalite nerede?"



#SahteDiplomaSkandalı pic.twitter.com/MSrBPGWSSy — Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) July 24, 2025