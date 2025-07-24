DAÜ'yü 30 Milyon dolar ile devraldı maaş ödeyemiyor! Özcenk nereye koşuyor?

DAÜ'yü 30 Milyon dolar ile devraldı maaş ödeyemiyor! DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk nereye koşuyor?
DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, "Erdal Özcenk 2019 yılında yılında yönetime geldiğinde DAÜ'nün kasasında 30 milyon dolar vardı. 2023'te DAÜ maaşları ödeyemeyen bir kurum haline geldi"dedi.
DAÜ-Sen bugün Lefkoşa'da basın toplantısı düzenledi.
???? DAÜ-SEN UYARDI: YÜKSEKÖĞRETİM KRİZİN EŞİĞİNDE!— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) July 24, 2025
"Sahte diploma krizi, sistemin denetimsizliğini gözler önüne serdi.
Kamuoyu sadece 5 üniversiteyi biliyor. 23 üniversite var ama kalite nerede?"
#SahteDiplomaSkandalı pic.twitter.com/MSrBPGWSSy
???? Daü-Sen Kıbrıs'ta yüksek öğrenim alanının fotoğrafını açıkladı. pic.twitter.com/OSBqJqmyDP— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) July 24, 2025
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.