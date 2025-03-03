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Demokrasi şampiyonu Selaattin oldu!

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Demokrasi şampiyonu Selaattin oldu!
Demokrasi şampiyonu Selaattin oldu!

Demokrasi Şehitleri Yaşatma Derneği ile Lefkoşa Darts Birliği’nin Yenicami Spor Kulübü’nde organize ettiği Demokrasi Şehitleri 8. Geleneksel Darts Turnuvası 24 dartsçı’nın katılımı ile yapıldı.

Demokrasi Şehitleri Yaşatma Derneği ile Lefkoşa Darts Birliği’nin Yenicami Spor Kulübü’nde organize ettiği Demokrasi Şehitleri 8. Geleneksel Darts Turnuvası 24 dartsçı’nın katılımı ile yapıldı. Gerçekleştirilen 8. Geleneksel Demokrasi Şehitleri turnuvasında şampiyon Selaatin Tok olurken, 2. Sedat Sedatgil, 3. Hüseyin Hacıoğluları oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini dernek yönetim kurulu yöneticiler taktim etti. Buna göre 3’üncüye ödülünü Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği yöneticisi Doğan Arşehit verirken, 2’nciye ödülünü yine dernek yönetim genel sekreteri Ertan İnce, turnuva da şampiyon olan Selaatin Tok’a ödülünü Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği başkanı Burhan Erslan verdi. Turnuvada sonunda Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı organize edilen turnuvaya katılan kişilere teşekkür etti.

Organize edilen turnuvada ise yan ödülleri alanlar şöyle;

En yüksek sayıdan bitiren: Sedat Sedatgil (108)

En az okta bitiren: Selattin Tok (15 Ok)

En yüksek sayı atan: Ebru Kösemihal (180 – 2 Adet)

 

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