DETAY TV’nin ilk haftasında en çok izlenen Başkan Harmancı oldu

28 Mayıs 2018 Pazartesi günü yayın hayatına başlayan DETAY TV, ilk haftayı geride bıraktı. 10 canlı yayının yapıldığı ilk haftanın en çok izlenen, beğenilen ve paylaşılan programı LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın konuk olarak katıldığı program oldu

Yaklaşık 7,600 kişi tarafından izlenen programda Başkan Harmancı hem Ali Kişmir’in sorularını, hem de izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

HARMANCI: “HAYIRLISI OLSUN WEB TV’NİZ, BU ORTAMI YARATMANIZ BENCE ÖNEMLİ”

Sözlerine “Hayırlısı olsun Web TV’niz, bu ortamı yaratmanız bence önemli ” diyerek başlayan Başkan Harmancı, ilk olarak Lefke’de defnedilen 9 mülteci konusundaki soruyu yanıtladı:

“Sevgili Ali ben sevindim bu soruyla başlamamıza, çünkü bu kadar tartışma içerisinde bir tek bana sorulmadı esasen. Dün arayan Afrika Gazetesi dışında LTB’nin tutumunu ve davranışını merak eden olmadı. Aday arkadaşlarımız da arayabilirdi bilgi verebilirdim. Ben LTB adayı olmadan önce ilk ziyaretim Mülteci Hakları Derneği’ne oldu. 4 yıl boyunca da biz mülteci hakları komisyonu oluşturarak çok ciddi bir katkı yapmaya gayret ettik, ülkemize yerinden yurdundan olarak gelen kişiler için, çünkü çok ciddi bir coğrafyada yaşıyoruz maalesef yanı başımızda milyonlarlarca insanın kanı üzerinden devam eden pis bir paylaşım savaşının tam göbeğinde yer alıyoruz. Bu mülteci dramı da son mülteci dramı da yaşandığında aradan geçen süre içerisinde herhangi bir yetkili tarafından aranmadığımı öncelikle ifade edeyim. Ben en son Cuma gün, defnedilmeden bir gün önce, bizim aracılığımızla Sağlık Bakanlığı’ndan bir randevu talep ettik ve bizim mülteci hakları komisyonu temsilcimizle birlikte, SOS Derneği’ni de alarak Bakanlık’la görüşüldü ve bu mültecilerin ailelerinin güneyden getirilmesinin ve defin sırasında burada bulunmalarının olanağı sağlandı bizler tarafından...Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü’ne mezarlıkla ilgili sıkıntımız olduğunu ancak bunu paylaşmaya hazır olduğumuzu bildirdik. Sağolsun Lefke’den Aziz Başkan hepsini sahiplendi ve biz de katkı koyduk”

Programın devamında, gelen çok sayıda destek mesajının okunmasına ve sorulara geçildi.

SATIR BAŞLARI:

“YKP, Bağımsılık Yolu, TDP, CTP bir araya gelerek ortak bir hedef doğrultusunda bir yola birlikte adım attı. Bu yıllardır özlenen bir şeydi”

“Teknolojiyi daha yüksek kullanarak toplum katılımını da daha çok artırmayı hedefliyoruz”

“Ben göreve geldiğimde LTB’nin 5 bankaya borcu vardı, bir tanesi de döviz cinsindendi. Bunların hepsini tek bir bankaya biriktirdik ve yapılandırdık. Geçmiş dönemden kalan 30 Milyon TL’lik borç 4 Temmuz 2018 itibariyle sona erecek”

“Biz de doğru noktada durduk BES de, ve %85 oranında destek gören bir Toplu İş Sözleşmesi imzaladık”

“AB projeleri hemen yarın başlayan projeler değildir”

“Herkese şunu temin ederim ki bir belediye başkanı olarak ben müsterihim ve rahatım, çünkü ister Ali, ister Veli ister Harmancı bu kaynağı yaratmış durumdayız ”

“Mehmet Akif Caddesi’nin arkasında 70 araçlık park yerimiz bitmek üzere”

“Önümüzdeki dönem Dereboyu’nda ciddi bir düzenleme öngörmekteyiz”

“Araç sattık, iş aracı aldık”

“Marmara’yı iki koldan yeniden Lefkoşa’ya bağladık”

“Lefkoşa’ya kültür sanat merkezi kazandırdık”

Detay TV Seçim Özel’in 2. Bölümü’ne, www.facebook.com/pg/detaygazetesi/videos/ (Seçim 28 Mayıs) adresinden ulaşıp, yaklaşık 1 saat süren programı izleyebilirsiniz.