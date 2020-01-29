Devletten işçilere üç ayda bir 600 TL

Bakan Sucuoğlu KKTC vatandaşı olan ve maaşı asgari ücret ile 4 bin TL arasında olan, banka hesabına yatırılan her işçiye bir yıl için geçerli olmak üzere, üç ayda bir 600 TL vereceklerini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kemal Atakan başkanlığındaki Balıkçılar Birliği temsilcilerini kabul etti.

Sucuoğlu yerel işgücünün en yoğun olduğu ve yıllar içinde ihmal edilen sektörlere yönelik çalışma başlattıklarını söyledi. Çiftçilik, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinin yerli işgücünün yüzde yüze yakının kullanıldığı sektörler olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, bu sektörlerde çalışan insanların sosyal güvenlik yatırımlarını yatıramadığından dolayı emekli olamadığını, Bakanlığa sosyal yardım başvurusunda bulunduğunu kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, “İnsanların bu duruma düşmesinden vicdanen rahatsızlık duyuyorum” dedi. Sucuoğlu, bakanlığın icraatlarından şu şekilde aktardı: “Bizde icraatlar konuşmada kalmaz. ‘Muhaceret affı ve Sigorta Affı çıkmayacak’ dendi çıktı.

KKTC vatandaşı olan, her ay maaşı asgari ücret ile 4 bin TL arasında olan, banka hesabına yatırılan her işçimize, bir yıl içerisinde 2 bin 400 TL hiç bir karşılık beklemeden yerel işgücünü destekleme anlamında verilecek. Bunun kararını çıkardık.

Hukuksal onayını aldık. Bir yıl için geçerli olmak üzere, üç ayda bir 600 TL vereceğiz. Bu da en azından ufak bir katkı olacak. Elimizden geldiğince bu tür açılımları yapmaya devam edeceğiz.

Kamuda çalışan engellilerimizin yıllardır beklediği barem artışıyla ilgili yasayı da düzelttik. Hayata geçireceğimiz güzel icraatları kamuoyuna açıklamaya devam edeceğiz”