“Shakespeare’in Şen Kadınları” Lefke’de Son Kez Sahnelendi

Baraka Tiyatro Ekibi’nin yeni oyunu “Shakespeare’in Şen Kadınları” 27 Nisan Cumartesi akşamı Lefke AKM’de son kez sahnelendi. Tiyatro severlerin büyük beğenisini kazanan “Shakespeare’in Şen Kadınları” Lefke’de alkışlarla taktir topladı.

Kadın özgürleşmesi ve emekçilerin sorunlarını mizahi bir dilde işleyen Shakespeare’in Şen Kadınları'nı Baraka Tiyatro Ekibi Sorumlusu Nazen Şansal yazarken, oyunun özgün müzikleri ise Sol Anahtarı müzik topluluğu ile müzisyen Ahmet Güvenler tarafından hazırlandı. Oyunda, Feray Karahüseyin Ergin, Merin Olgun, Muhammed Said Alpsoy, Serap Kızıl ve Şifa Alçıcıoğlu rol aldı.

Bağımsızlık Yolu Lefke Bölge Sorumlusu Enver Bıldır, oyunun emek temalı güncel mesajlarının önemine işaret ederek, Baraka Tiyatro Ekibi gibi bir ekibe sahip olunduğu, gösterdikleri performans ve dayanışmaları için teşekkür etti. Baraka Tiyatro Sorumlusu Nazen Şansal ise oyunu her bölgede oynamaktan mutluluk duyduklarını belirterek organizasyonu yapan Bağımsızlık Yolu Lefke ve Omorfo Bölge Örgütü'ne, salon kullanımı ve ulaşım desteği için Lefke Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise Baraka Tiyatro Ekibi’nin, Lefke’de tiyatro severlerle buluşmasından dolay duyduğu memnuniyeti belirtti.

Etkinlik 1 Mayıs Çağrısıyla Sona Erdi

Baraka Tiyatro Ekibi'nden Erol Ertugan ise "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 1 Mayıs, işçilerin sokaklara dökülüp sorunlarını ve taleplerini haykırdığı önemli bir gündür. Bizler, örgütlü gücün öneminin bilinciyle üreten bir ekip olarak, yaklaşmakta olan bu önemli günde sizleri devrimcilerin kortejine, sınıf mücadelesini yükseltmeye davet ediyoruz!" sözleriyle seyircileri 1 Mayıs'a çağırdı.