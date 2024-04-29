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Hür-İş, asgari ücret masasının toplanması için başvuruda bulundu

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Hür-İş Federasyonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bugün resmen başvuruda bulundu.
Hür-İş, asgari ücret masasının toplanması için başvuruda bulundu

Hür-İş Federasyonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bugün resmen başvuruda bulundu.

 

Komisyonda işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, ocak ayındaki asgari ücret masasında bizzat Bakan Sadık Gardiyanoğlu’nun hükümet adına verdiği sözü hatırlattı. “Dört ayda bir hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılması noktasına bakanlar kurulu kararı olduğunu bizzat Sayın Bakan dile getirmiştir” diyen Serdaroğlu, 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak şekilde yeni asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"SAYIN BAKANA SÖZÜNÜ HATIRLATIYORUZ"

“Hür-İş Federasyonu olarak, Asgari Ücret Yasası’nın bize verdiği yetkiyle bugün resmen Asgari Ücret Masası’nın toplanması için çağrımızı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapmış bulunmaktayız.  Özellikle hükümete vermiş olduğu sözü hatırlatıyoruz.

Ocak ayında asgari ücreti 24 bin TL olarak açıklayan Sayın Çalışma Bakanı, asgari ücret masasını haftaya yeniden  toplayarak yasal değişiklikleri konuşacağını söyledi. Ancak Sayın Bakan’ın sözünü ettiği o hafta hiç gelmedi.

Diğer yandan aynı gün asgari ücret masasında dört ayda bir hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılması noktasına bakanlar kurulu kararı olduğunu kendisi bizzat dile getirmiştir. Durum böyleyken ‘asgari ücret masası haftaya toplanacak, haziranda toplanacak, 18 Mayıs’ta toplanacak’ şeklinde konuşmalar abesle iştigaldir.

"AMAÇ HAZİRANA ERTELEMEK Mİ?"

Sayın Bakan’dan ocak ayında asgari ücret belirlenirken kendisinin ve hükümetin verdiği sözü tutulmasını bekliyoruz. Her şey ortadadır. Dört aylık hayat pahalılığı 5 Mayıs’ta belli olur. Hemen ardında oturacağımız masada hayat pahalılığı asgari ücrete yansıtılmalı, 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak şekilde yeni asgari ücret belirlenmelidir.

Bu tartışmanın uzamasını istemiyoruz. Böyle bir tartışmanın zamanı değildir. Amaç  toplantıyı geciktirip asgari ücreti haziran ayında sarkıtmakta bunu asla kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna bildiririz.  Böyle bir tartışmaya girmemek için herkesi sağduyuya davet ediyoruz.

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