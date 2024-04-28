LAÜ Akademisyeni Bağcılar, Sağlıklı Toplumlar İçin Beslenme: Halk Sağlığında Diyetisyenlerin Rolü ’nü ele aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Halk Sağlığı
Diyetisyeni Yrd. Doç. Dr. Seliz Bağcılar, “Sağlıklı Toplumlar İçin Beslenme: Halk Sağlığında
Diyetisyenlerin Rolü” konusunda açıklama yaptı.
“Halk sağlığı, toplumun genel sağlık durumunu iyileştirmeyi ve hastalıkları önlemeyi
hedefleyen bir disiplindir. Bu bağlamda, diyetisyenlik, bireylerin sağlıklı yaşam biçimleri
benimsemelerine yardımcı olmak için önemli bir role sahiptir. Halk sağlığında diyetisyenlik,
toplumun beslenme alışkanlıklarını iyileştirmek, obezite gibi yaygın sağlık sorunlarıyla
mücadele etmek ve kronik hastalıkların önlenmesine katkıda bulunmak için kritik bir öneme
sahiptir” diyen Bağcılar, sözlerinin devamında şunlara değindi; Diyetisyenler, bireylerin ve
toplumun beslenme ihtiyaçlarını değerlendirir ve uygun beslenme planları geliştirirler. Halk
sağlığı alanında çalışan diyetisyenler, geniş kitlelere ulaşarak sağlıklı beslenme
alışkanlıklarını teşvik eder, bilinçlendirme çalışmaları düzenler ve toplumun beslenme
konusundaki bilgi eksikliklerini giderirler. Bu çabalar, obezite, diyabet, kalp hastalıkları gibi
kronik hastalıkların yaygınlığını azaltmak ve genel sağlık seviyesini yükseltmek için hayati
öneme sahiptir.
Halk sağlığında diyetisyenliğin, sadece bireylerin değil, aynı zamanda okullar, işyerleri,
kamu kurumları ve sağlık tesisleri gibi toplumun farklı kesimlerinin de beslenme
alışkanlıklarını iyileştirmeyi de hedeflediğini vurgulayan Bağcılar, bu çerçevede okullarda
beslenme eğitimi programları düzenlenmesi, sağlıklı beslenme standartlarının belirlenmesi ve
işyerlerinde sağlıklı yemek seçeneklerinin teşvik edilmesi gibi çalışmaların yürütüldüğünü
ifade etti.
“Halk sağlığında diyetisyenlerin rolü sadece mevcut sağlık sorunlarıyla mücadele etmekle
kalmaz, aynı zamanda gelecek nesillerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine de yardımcı
olur” diyen Bağcılar, bu nedenle diyetisyenlerin toplum sağlığı alanında oynadığı rolün
değerinin giderek artmakta olduğunu dile getirdi.
Bağcılar “Son olarak, halk sağlığında diyetisyenlik, toplumun genel sağlık durumunu
iyileştirmek ve hastalıkları önlemek için kritik bir rol oynamaktadır. Beslenme konusunda
bilinçlendirme çalışmaları düzenleyerek, beslenme alışkanlıklarını iyileştirmek için stratejiler
geliştirerek ve toplumun her kesimine sağlıklı beslenme bilgisi sunarak, diyetisyenler toplum
sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine önemli katkılarda bulunmaktadırlar” diyerek
sözlerini tamamladı.
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