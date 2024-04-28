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LAÜ Akademisyeni Bağcılar, Sağlıklı Toplumlar İçin Beslenme: Halk Sağlığında Diyetisyenlerin Rolü ’nü ele aldı

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LAÜ Akademisyeni Bağcılar, Sağlıklı Toplumlar İçin Beslenme: Halk Sağlığında Diyetisyenlerin Rolü ’nü ele aldı
LAÜ Akademisyeni Bağcılar, Sağlıklı Toplumlar İçin Beslenme: Halk Sağlığında Diyetisyenlerin Rolü ’nü ele aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Halk Sağlığı

Diyetisyeni Yrd. Doç. Dr. Seliz Bağcılar, “Sağlıklı Toplumlar İçin Beslenme: Halk Sağlığında

Diyetisyenlerin Rolü” konusunda açıklama yaptı.

“Halk sağlığı, toplumun genel sağlık durumunu iyileştirmeyi ve hastalıkları önlemeyi

hedefleyen bir disiplindir. Bu bağlamda, diyetisyenlik, bireylerin sağlıklı yaşam biçimleri

benimsemelerine yardımcı olmak için önemli bir role sahiptir. Halk sağlığında diyetisyenlik,

toplumun beslenme alışkanlıklarını iyileştirmek, obezite gibi yaygın sağlık sorunlarıyla

mücadele etmek ve kronik hastalıkların önlenmesine katkıda bulunmak için kritik bir öneme

sahiptir” diyen Bağcılar, sözlerinin devamında şunlara değindi; Diyetisyenler, bireylerin ve

toplumun beslenme ihtiyaçlarını değerlendirir ve uygun beslenme planları geliştirirler. Halk

sağlığı alanında çalışan diyetisyenler, geniş kitlelere ulaşarak sağlıklı beslenme

alışkanlıklarını teşvik eder, bilinçlendirme çalışmaları düzenler ve toplumun beslenme

konusundaki bilgi eksikliklerini giderirler. Bu çabalar, obezite, diyabet, kalp hastalıkları gibi

kronik hastalıkların yaygınlığını azaltmak ve genel sağlık seviyesini yükseltmek için hayati

öneme sahiptir.

Halk sağlığında diyetisyenliğin, sadece bireylerin değil, aynı zamanda okullar, işyerleri,

kamu kurumları ve sağlık tesisleri gibi toplumun farklı kesimlerinin de beslenme

alışkanlıklarını iyileştirmeyi de hedeflediğini vurgulayan Bağcılar, bu çerçevede okullarda

beslenme eğitimi programları düzenlenmesi, sağlıklı beslenme standartlarının belirlenmesi ve

işyerlerinde sağlıklı yemek seçeneklerinin teşvik edilmesi gibi çalışmaların yürütüldüğünü

ifade etti.

“Halk sağlığında diyetisyenlerin rolü sadece mevcut sağlık sorunlarıyla mücadele etmekle

kalmaz, aynı zamanda gelecek nesillerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine de yardımcı

olur” diyen Bağcılar, bu nedenle diyetisyenlerin toplum sağlığı alanında oynadığı rolün

değerinin giderek artmakta olduğunu dile getirdi.

Bağcılar “Son olarak, halk sağlığında diyetisyenlik, toplumun genel sağlık durumunu

iyileştirmek ve hastalıkları önlemek için kritik bir rol oynamaktadır. Beslenme konusunda

bilinçlendirme çalışmaları düzenleyerek, beslenme alışkanlıklarını iyileştirmek için stratejiler

geliştirerek ve toplumun her kesimine sağlıklı beslenme bilgisi sunarak, diyetisyenler toplum

 

sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine önemli katkılarda bulunmaktadırlar” diyerek

sözlerini tamamladı.

 

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