Basketbol Extend Büyük Erkekler Liginde Puan durumu

Koopspor üçüncü haftayı yenilgisiz olarak 6 puanla ilk sırada tamamladı.
Caeasar Larnaka Gençler Birliği 5 puanla ikinci sıraya çıkarken, Baf Ülkü Yurdu 5 puanla üçüncü durumda yer aldı.
Savoy Marmara 4 puanla dördüncü, haftayı galip tamamlayan Soyer Aksu da 4 puanla beşinci sırada.
Çetinkaya ise 3.haftayı da galip alamayarak 3 puanla 6.sırada bitirdi.
Haftanın açılış maçı yarın
Ligin 4.haftası yarın akşam Soyer Aksu ile Koopspor, Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de karşılaşacaklar.
3 Mayıs Cuma akşamı Baf Ülkü Yurdu – Caesar Larnaka Gençler Birliği, Güzelyurt Spor Slalonu’nda mücadele verecekler.
Savoy Marmara ile Çetinkaya da 3 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa’da mücadele verecekler.
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Extend Erkekler Ligi
Takımlar O G M AS YS P
1.KOOSPOR 3 3 - 256 202 6
2.C.L.G.BİRLİĞİ 3 2 1 209 189 5
3. B.ÜLKÜ YURDU 3 2 1 201 223 5
4.SAVOY MARMARA 3 1 2 205 200 4
5.SOYER AKSU 3 1 2 201 200 4
6.ÇETİNKAYA 3 - 3 194 224 3
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