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Basketbol Extend Büyük Erkekler Liginde Puan durumu

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Extend Erkekler Ligi üçüncü haftasında Koopspor liderliğe yükseldi.
Basketbol Extend Büyük Erkekler Liginde Puan durumu

Koopspor üçüncü haftayı yenilgisiz olarak 6 puanla ilk sırada tamamladı.
Caeasar Larnaka Gençler Birliği 5 puanla ikinci sıraya çıkarken, Baf Ülkü Yurdu 5 puanla üçüncü durumda yer aldı.
Savoy Marmara 4 puanla dördüncü, haftayı galip tamamlayan Soyer Aksu da 4 puanla beşinci sırada.
Çetinkaya ise 3.haftayı da galip alamayarak 3 puanla 6.sırada bitirdi.

Haftanın açılış maçı yarın
Ligin 4.haftası yarın akşam Soyer Aksu ile Koopspor, Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de karşılaşacaklar.
3 Mayıs Cuma akşamı Baf Ülkü Yurdu – Caesar Larnaka Gençler Birliği, Güzelyurt Spor Slalonu’nda mücadele verecekler.
Savoy Marmara ile Çetinkaya da 3 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa’da mücadele verecekler.
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Extend Erkekler Ligi
Takımlar                        O    G    M    AS    YS    P
1.KOOSPOR                 3    3    -    256    202    6
2.C.L.G.BİRLİĞİ            3    2    1    209    189    5
3. B.ÜLKÜ YURDU        3    2    1    201    223    5
4.SAVOY MARMARA    3    1    2        205    200    4
5.SOYER AKSU            3    1    2    201    200    4
6.ÇETİNKAYA                3    -    3    194    224    3

 

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