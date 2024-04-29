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Cumhurbaşkanı Tatar'dan Arıklı'ya tebrik

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeniden YDP Genel Başkanı seçilen Arıklı’yı kutladı.
Cumhurbaşkanı Tatar'dan Arıklı'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 4’üncü Olağan Kurultayı’nda, gayrıresmi sonuçlara göre yeniden Genel Başkan seçilen Erhan Arıklı’yı kutladı.

Erhan Arıklı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, YDP’nin bir demokrasi şöleni şeklinde ve büyük bir katılımla kurultay gerçekleştirdiğini söyleyerek, yeniden Genel Başkan seçilen Erhan Arıklı’yı tebrik etti.

Tatar, yaptığı açıklamada da, YDP’nin 4. Olağan Kurultayın demokratik bir şekilde gerçekleşmesine katkı koyan diğer aday, milletvekili Tayip Atalay’ı da ayrıca kutladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “YDP’nin ülke kalkınmasına, halkımızınn refah ve mutluluğuna katkı koymaya devam etmesi en büyük temennimdir” ifadelerini kullandı.

 

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