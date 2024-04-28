YDP'de başkanlık yarışı: Oy verme işlemi tamamlandı, sayım başladı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 4'üncü Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi saat 20.00 itibarıyla tamamlandı, oylar sayılmaya başlandı.
Divan Başkanı Kemal Bayraktaroğlu, oy sayım işleminin saat 23.00'da tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 4'üncü Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi saat 20.00 itibarıyla tamamlandı, oylar sayılmaya başlandı.
Divan Başkanı Kemal Bayraktaroğlu, oy sayım işleminin saat 23.00'da tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
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