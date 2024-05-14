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‘Girne Karaoğlanoğlu I. Etap Batı Kanalizasyon Projesi İhalesi’ sonuçlandı

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Girne Belediyesi Proje ve İhaleler Bölümü, 25 Nisan'da açıkladığı 007-2024 karar numarasıyla Girne Karaoğlanoğlu I. Etap Batı Kanalizasyon Projesi İhalesi'ni sonuçlandırdı. İhaleyi, 14.188.066,00 TL + KDV teklifiyle Tüfekçi Ltd. kazandı.
‘Girne Karaoğlanoğlu I. Etap Batı Kanalizasyon Projesi İhalesi’ sonuçlandı

Sonuçlanan ihale ile ilgili 10 Mayıs Cuma günü saat 10:30’da, Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda protokol imza töreni gerçekleşti.

Düzenlenen törende Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Tüfekçi Ltd. Direktörü Hüseyin Tüfekçi protokole imza attı.

Girne Jasmine Court Hotel ve Yeni Girne Hastanesi arasında gerçekleştirilecek olan ‘Girne Karaoğlanoğlu I. Etap Batı Kanalizasyon Projesi İhalesi’ kapsamında, bin 534 metre uzunluğunda kanalizasyon alt yapısı hayat bulacak. Yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanması beklenen projenin 7.000.000 TL’lik kısmının TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından, 7.188.066 TL + KDV kısmının ise Girne Belediyesi öz kaynaklarından karşılanacağı kaydedildi

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