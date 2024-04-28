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Fon Der Leyen: Kıbrıs sorununda Kıbrıs’ın yanında duruyoruz

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Fon Der Leyen “Kıbrıs’ın Türkiye ile meseleleri olduğunu biliyor ve Kıbrıs’ın yanında duruyoruz” dedi.
Fon Der Leyen: Kıbrıs sorununda Kıbrıs’ın yanında duruyoruz

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Fon Der Leyen “Kıbrıs’ın Türkiye ile meseleleri olduğunu biliyor ve Kıbrıs’ın yanında duruyoruz” dedi.

Haftalık Kathimerini Fon Der Leyen’in, 2004’teki genişlemenin 20’nci yılı sebebiyle AB’ye katılan ülkelerin basın mensuplarına verdiği söyleşide “bütün AB’nin Kıbrıs sorununda Güney Kıbrıs’ın tarafında olduğunu” söyledi.

Fon Der Leyen AB’nin jeopolitik rolünü oynayarak Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olup olamayacağını yorumlarken “Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak, Kıbrıs’ın ilerlemesini ve nüfuzunu Avrupa Konseyi’nden çıkan, Türkiye’ye yaklaşımın aşamalı, orantılı ve geri dönüşümlü olması gerektiğine dair kararda görün.” ifadesini kullandı.

“Bu kararın, bundan sonra atılacak adımlar için bir yol haritası olduğunu da gösterdiğini” belirten Leyen “Bütün Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’ı desteklemesi önemlidir. Bu Türkiye ile müzakerelerde doğal olarak Kıbrıs’ın tezlerinin güçlenmesi açısından da önemlidir.” dedi.

AB’nin Türkiye’ye nasıl nüfuz kullanabileceği sorusuna karşılık Fon Der Leyen “Türkiye ile geniş bir ilişki dokumuz var ve öncelikle ve esasen ekonomiye baktığımızda, AB ile iyi bir iş birliği Türkiye’nin çıkarınadır. AB Türkiye için çekici ve zaruri bir pazardır bu da güçlü bir teşvik sağlıyor.” dedi.

Ursula Fon Der Leyen “iş birliği alanında da sorunlarımızı çözdüğümüz üst düzeyde çok yönlü diyaloğumuz var. Her zaman için, üye devletlerimizden biri olan Kıbrıs’ın Türkiye ile meseleleri olduğunu net anlayışı ile devam ettirmekte olduğumuz birçok şey var ve Kıbrıs’ın yanında duruyoruz.” ifadesini kullandı.

Fon Der Leyen gelecek hafta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile birlikte düzensiz göç ve sığınmacı meselesi için Lübnan’a gideceklerini de açıkladı.

Fon Der Leyen Güney Kıbrıs’ı “Bulunduğu coğrafi konum nedeniyle bizim için çok önemli bir üye” sözleriyle değerlendirdi. Güney Kıbrıs’ın komşuları ve Orta Doğu ile ilgili derin bilgileri ile AB açısından çok önemli bir rol oynadığını söyleyen Fon Der Leyen Rumların, Kuzey Gazze’ye deniz yoluyla insani yardımı başarmalarını “çok etkileyici” diye niteledi.

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