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Dikilen her bir fidana ‘Melekler Takımı’ öğretmen ve velilerin adı verildi

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Dikilen her bir fidana ‘Melekler Takımı’ öğretmen ve velilerin adı verildi
Dikilen her bir fidana ‘Melekler Takımı’ öğretmen ve velilerin adı verildi

‘Melekler Takımı’nın adı Mehmetçik de oluşturulan Gazimağusa Türk Maarif Koleji ‘Melekler Takımı Mehmetçik Anı Ormanı’nda yaşatılacak.

Mehmetçik Belediyesi ile Çelebi Garden Otel işbirliğinde düzenlenen etkinlikte 35 zeytin ve harnup fidanı dikildi.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarının da katıldığı etkinlikte, duygusal anlar yaşandı.

Mehmetçik Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek toplum olarak çok zor günlerden geçtiklerini ve çok üzgün olduklarını ifade etti.

Acıların paylaşarak azaldığını kaydeden Tuğlu, oluşturulan anı ormanı ile Melekler Takımı’nın ölümsüzleştirildiğini belirtti.

Çelebi Garden Otel direktörlerinden Buse Çelebi de, kendisi ve kardeşinin de Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden mezun olduğunu anımsatarak yaşanan acıları en derinden hissettiğini belirtti.

Otele gelen turistlere yönelik kültür ve doğa turları da yaptıklarını anlatan Çelebi, burayı ziyaret eden herkese Melekler Takımı’nın hikayesinin anlatılacağını da sözlerine ekledi.

Daha sonra etkinliğe katılanlar 35 harnup ve zeytin fidanını diktiler.

Dikilen her bir fidana ‘Melekler Takımı’, öğretmen ve velilerin adı verildi.

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