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Dikkat İskele'de elektrik kesintisi var! Kesintiler vatandaşı bıktırdı!

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Dikkat İskele'de elektrik kesintisi var! Kesintiler vatandaşı bıktırdı!
Dikkat İskele'de elektrik kesintisi var! Kesintiler vatandaşı bıktırdı!

İskele bölgesinde bağlı bazı yerleşim birimlerine bugün 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle İskele şebekesine bağlı bazı yerleşim birimlerinde 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamada, saat 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 15.00 saatleri arasındaki kesintiden Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topçuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, DAÜ Arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünün etkileneceği kaydedildi.

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