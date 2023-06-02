  • BIST 4.959,80
  • Altın 1327.77
  • Dolar 20.8719
  • Euro 22.5225
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Dikkat! Lefkoşa'da Elektrik Kesintisi

» »
Dikkat! Lefkoşa'da Elektrik Kesintisi
Dikkat! Lefkoşa'da Elektrik Kesintisi

Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

02 Haziran 2023 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Alayköy köy girişi ve sanayi bölgesine elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent Lefkoşa’da Çocuklar için Dünya Çocuk Günü Etkinlikleri29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:39
  • Bina Açma ve Hırsızlık!29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:17
  • Umut Bahçesi Temizlendi29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:22
  • Lefkoşa'da Hırsızlık!27 Mayıs 2023 Cumartesi 11:08
  • Lefkoşa'da Avrupa günü etkinliği düzenlendi27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:45
  • Dünya Çocuk Gününde LBO Çocuk ve Gençlik Korosu ile Kyrenia Chamber Choir Ortak Konseri26 Mayıs 2023 Cuma 10:36
  • Dünya Çocuk Günü’nü Satrançla Kutlayacaklar25 Mayıs 2023 Perşembe 16:07
  • Lefkoşa-İskele ana yolunda kaza: 2 kişi yaralandı24 Mayıs 2023 Çarşamba 19:23
  • Eski avukata kadına yönelik şiddetten ceza!24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:59
  • İkametgahında 11 kök hintkeneviri bulunan Erdinç Canbaz, 1 yıl hapse mahkum edildi24 Mayıs 2023 Çarşamba 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti