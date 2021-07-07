  • BIST 1.390,150
  • Altın 504,10
  • Dolar 8,6730
  • Euro 10,2350
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Dipkarpaz Ortaokulu’ndan Üç Rum Öğrenci Mezun Oldu

» »
Dipkarpaz’da bulunan Rum Ortaokulu’ndan bu yıl üç öğrenci mezun oldu.
Dipkarpaz Ortaokulu’ndan Üç Rum Öğrenci Mezun Oldu

Dipkarpaz’da bulunan Rum Ortaokulu’ndan bu yıl üç öğrenci mezun oldu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Dipkarpaz Rum Ortaokulu’nda öğrenim gören, üç öğrencinin bu yıl mezun olduklarını, öğrencilerin diplomalarını dün Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen törenle aldıklarını yazdılar.

Gazete, ikiz kardeşler Ekaterini ve Panayotis Sottu ile Maria Dimitra Kotsanis’in pandemi sebebiyle diplomalarını Rum Başkanlık Sarayı’nda yapılan törenle aldıklarını vurguladı.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Dünyada pandemi nedeniyle 210 milyon çocuk okulsuz kaldı'26 Haziran 2021 Cumartesi 16:02
  • Meslek Liselerine Başvurular Devam Ediyor23 Haziran 2021 Çarşamba 16:30
  • Dr. Suat Günsel Gazimağusa Devlet İlkokulu temel atılacak22 Haziran 2021 Salı 12:56
  • SOS Çocukköyleri 72 yaşında20 Haziran 2021 Pazar 17:08
  • LAÜ’de “4 Ülke, 4 Mimar, 4 Farklı Deneyim” konulu tasarım etkinliği düzenlendi20 Haziran 2021 Pazar 17:07
  • Eğitim Bakanı Amcaoğlu Girne’de Bazı Okullarda İncelemelerde Bulundu18 Haziran 2021 Cuma 14:54
  • Okullarda Karneler ve Diplomalar Dağıtılıyor17 Haziran 2021 Perşembe 14:15
  • "Kıbrıs Türk Toplumu Çağdaşlık ve Laiklikten Taviz Vermeyecektir"16 Haziran 2021 Çarşamba 11:43
  • “Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı” Başladı15 Haziran 2021 Salı 14:07
  • YÖDAK Kurumsallaşma, Uluslararasılaşma ve Kalite Çalışmaları Konusunda Açıklama Yaptı14 Haziran 2021 Pazartesi 11:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti