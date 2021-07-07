Dipkarpaz Ortaokulu’ndan Üç Rum Öğrenci Mezun Oldu

Dipkarpaz’da bulunan Rum Ortaokulu’ndan bu yıl üç öğrenci mezun oldu.

Dipkarpaz’da bulunan Rum Ortaokulu’ndan bu yıl üç öğrenci mezun oldu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Dipkarpaz Rum Ortaokulu’nda öğrenim gören, üç öğrencinin bu yıl mezun olduklarını, öğrencilerin diplomalarını dün Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen törenle aldıklarını yazdılar.

Gazete, ikiz kardeşler Ekaterini ve Panayotis Sottu ile Maria Dimitra Kotsanis’in pandemi sebebiyle diplomalarını Rum Başkanlık Sarayı’nda yapılan törenle aldıklarını vurguladı.