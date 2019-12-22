Doğa Koleji operasyonunda Vakıfbank sürprizi

Zarar ettiği için kantinleri devretmek zorunda kalan İTÜ Vakfı’nın 51 ilde toplam 411 okulu olan, 82 bin öğrencinin öğrenim gördüğü devasa bir kurumu nasıl satın alacağı sorusu yanıt buldu.

Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre, 1,1 milyar liralık borcu olan Doğa Koleji’nin satış masasında oturan asıl aktörün Vakıfbank olduğu öğrenildi. Mali krizde olan ve öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadığı Doğa Koleji’nin satış görüşmelerinde sona gelindi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı’nın, Doğa Koleji’ni almak için 800 milyon lira teklif ettiği belirtiliyor.

Adı, Doğa Koleji pazarlığı ile duyulan İTÜ Vakfı, İTÜ’nün iki vakfından biri. Diğeri halen, İTÜ mensuplarının, ilk ve orta dereceli çocuklarının eğitim görmesini amaçlayan özel okulları bünyesinden bulunduran İTÜ Geliştirme Vakfı. İTÜ Vakfı’nın İTÜ Geliştirme Vakfı ile bir ilgisi bulunmuyor.

5 YILLIK KAZANCI 66 MİLYON TL

Doğa Koleji’ni almaya çalışan İTÜ Vakfı bundan 5 yıl önce, ekonomik olarak zarar ettiği için, okul içerisindeki işlettiği kantin ve kafeteryalar ile sosyal tesisleri özel bir şirkete kiraya vermek zorunda kaldı. İTÜ Vakfı’nın tek gelir kaynağı üniversite bahçesindeki kantinler ile Maçka’daki sosyal tesislerden elde edilen gelirlerden oluşuyor. Şimdiye kadar kurulduğundan bu yana İTÜ Faaliyet Raporu’na göre; elde edilen 66 milyon TL üniversitedeki başarılı öğrencilere burs olarak dağıtıldı. Yine 12 milyon TL de İTÜ’ye aktarıldı. Bunların dışında vakfın, gelir getirici hiçbir faaliyeti bulunmuyor.

İTÜ Vakfı’nın başkanlığı İTÜ Rektörü yürütüyor. Rektör kim seçilirse o vakfa da doğal başkan oluyor. Şu anki İTÜ Rektörü ve İTÜ Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karaca.

‘ASIL ALICI VAKIFBANK’

Bu denli mütevazı bir vakfın, yüzlerce şubesi ve 1,1 milyar lira borcu olan devasa bir okulu nasıl satın aldığı sorusu yanıt buldu. Edinilen bilgilere göre Doğa Koleji’nin satışı için masaya oturan asıl aktör Vakıfbank. Yapılan görüşmelerde sona gelindiği, hukuk ve finans ekiplerinin kapsamlı bir çalışma yaptığı, ‘Ankara’dan gelen rica’ nedeniyle satışın bugün-yarın tamamlanacağı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre pazarlık masasında satın alma konusunda daha deneyimli olan Ziraat Bankası yetkilileri de oturuyor.

BORCUN YARISI SİLİNİYOR

Doğa Koleji’nin borcunun 600 milyon liralık bölümünün Denizbank’a olduğu gelen bilgiler arasında. Denizbank’a olan borcun yarısı silinecek, kalanı 3 yıl ödemesiz, 7 yıl 0 faizle yeniden yapılandırılacak. Vakıfbank öncelikle öğretmenlere olan maaş borcuyla, elektrik-doğalgaz gibi borçları kapatacak. Okulun sadece 300 milyon lira SGK prim borcu olduğu belirtiliyor. Bu borç için de bir formül üzerinde çalışılıyor.

‘İNŞAATÇI PATRONUN BORÇLARI’ NE OLACAK?

Toplam borcu 1,1 milyar lirayı aşan Doğa Koleji’nin mali krize girmesine Metal Yapı’nın patronları Vedat Saçaklıoğlu ve Ömer Saçaklıoğlu’nun okulun kaynaklarını inşaat sektöründeki yatırımları için kullanmasının yol açtığı iddia ediliyordu. Vakıfbank ile Saçaklıoğlu arasındaki görüşmelerde düğümün bu noktada oluştuğu belirtiliyor. Vakıfbank firmanın müteahhitlik borcunu üstlenmek istemediği için borçların kalem-kalem incelendiği belirtiliyor.

VAKIFBANK HAZİNE BAKANLIĞI’NA DEVREDİLMİŞTİ

Vakıflar Bankası’nın yüzde 58.5 oranındakİ hissesi kısa bir süre önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilmişti. Bu devir muhalefetin tepkisine yol açmıştı.