Dolar baş döndürdü önce düştü sonra rekor tazeledi (22.05.2018)

Dolar kuru dünkü zirvelerinin ardından bugün yeni bir zirveyi gördü. Gün içinde yönünü aşağı çeviren dolar kuru öğleden sonra 4.66 ile rekor tazeledi. Euro da 5.46'yı buldu. Doların tırmanışını bu kez Fitch raporu tetikledi.

Güne 4,58 seviyesinden başlayan dolar önce 4,54 seviyesine kadar geriledi. Ancak öğle hem dolar hem euro tırmanışa geçti. Dolar 4,66'yı ilk kez geçerken euro 5,49'u aştı.

4.66 ile rekor tazeledi : Dolar/TL kuru, sabah saatlerinde 4.54'lü seviyelere kadar gerileyerek gün içi dip seviyesini görmesinin ardından gün içi kayıplarının tamamını geri aldı.

Dolar, Türk Lirası karşısındaki gün içi kaybını geri almasının ardından 4.66 seviyesini aşarak rekor tazeledi. Uzmanlar doların yükselişinde Fitch raporunun etkisini işaret ediyor. Kredi derelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Salı günkü raporunda Türkiye'de para politikası bağımsızlığının azalmasının not üzerinde baskı yaratacağı belirtildi.

Dolar kuru kapanış rakamları : İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları saat 17.00 itibariyle şöyle:

TL en fazla değer kaybeder para birimi oldu : Türk Lirası , dolar karşısında son beş gün içerisinde dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen para birimi oldu. Dolar/TL'de 3 aylık beklenen volatilite ise üç ay önceki yüzde 12.78'lik seviyesinden yüzde 18.33'e çıktı. Kur, TSİ 15:56'da 4.6641 ile gün içi en yüksek seviyesini gördü.

Euro/TL kuru TSİ 14:50'de 5.4958 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı. Kur sepeti, 5.0783 ile tarihi zirvesini gördü.

Dolar ne olur? : İş Yatırım’ın ‘Negatif ayrışmaya devam ediyoruz’ başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı: “Ticaret rüzgarlarını arkasına alan gelişmiş ülke borsaları Wall Street’in önderliğinde yükselmeye devam ediyor. Ancak güçlü dolar ve yükselen faizlerin baskısı altındaki gelişmekte olan piyasalar yükselişe sınırlı oranda katılabiliyor. Türkiye hisse fiyatları Wall Street’e paralel hafif toparlandı. Ancak dolar bazında kayıplar devam ediyor. ‘MSCI Türkiye’ aybaşından beri yüzde 13, son üç ayda yüzde 30 kayıp ile gelişmekte olan borsalara göre altı kat daha fazla kaybettirdi.”