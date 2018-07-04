Dolar güne nasıl başladı 4 Temmuz dolar euro fiyatı

Dün kuru dün enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından tırmanışa geçerek 4,68seviyesini görmüştü. Dolar bugün ise yatay bir seyirle güne başladı. Piyasaların gözü şimdi yeni hükümet sisteminde belirlenecek olan ekonomi yönetiminde.

Dolar/TL dün sabah saatlerinde 4.62 seviyesinde hareket ederken saat 10:00’da açıklanan enflasyon verisi sonrası sert yukarı yönlü bir hareket yaparak 4.69 seviyesine yaklaştı. Diğer gelişmekte olan para birimleri dolara karşı değer kazanırken TL’nin kaybı yüzde 1’i aştı.

Dün 4.67 seviyelerinde günü kapatan dolar/TL bu sabah uluslararası piyasada ilk işlemlerde yatay bir seyirle açıldı. Kur yeni güne 4.67 seviyelerinden başladı. Euro da 5.45 liradan alıcı buluyor.

4,66'NIN ALTINA İNERSE ÇEKİLME DEVAM EDEBİLİR

Analistlere göre, dış piyasada doların çok güçlü olmaması kurların agresif bir şekilde yükselişini engelliyor. Piyasaları hareketlendirebilecek bir haber olmadığı müddetçe ABD Dolarındaki bu seyrin korunması beklenebilir. Dolar/TL 4.66 altına inerse geri çekilme devam edebilir.

Saat 09:12 itibarıyla dolar ve eurodaki son durum ise şöyle;