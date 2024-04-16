Döviz güne nasıl başladı?
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|32.3000
|32.6500
|EUR
|34.3000
|34.7000
|GBP
|40.2000
|40.6500
|AUD
|19.1000
|21.3000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|16-04-2024 08:35:13
16-04-2024 09:15:45
Döviz güne nasıl başladı?
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|32.3000
|32.6500
|EUR
|34.3000
|34.7000
|GBP
|40.2000
|40.6500
|AUD
|19.1000
|21.3000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|16-04-2024 08:35:13
16-04-2024 09:15:45
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