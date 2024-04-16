  • BIST 9679.8
  • Altın 2477.505
  • Dolar 32.435
  • Euro 34.4544
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİsrail: İran'a uygun zamanda karşılık vereceğiz

Döviz güne nasıl başladı?

» »
Döviz güne nasıl başladı?
Döviz güne nasıl başladı?

Döviz güne nasıl başladı?

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD32.300032.6500
 EUR34.300034.7000
 GBP40.200040.6500
 AUD19.100021.3000
Son Güncelleme
Son Okuma		16-04-2024 08:35:13
16-04-2024 09:15:45
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mecliste tansiyon kısa süreli yükseldi15 Nisan 2024 Pazartesi 15:44
  • Güzelyurt Belediyesinden Çocuk Şenliği15 Nisan 2024 Pazartesi 15:41
  • "2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Geç Burs başvuruları 16-17 Nisan tarihlerinde yapılabilecek"15 Nisan 2024 Pazartesi 15:36
  • 3 Kaçak daha yakalandı... Bin 232 gün olanda var,500 gün olanda...15 Nisan 2024 Pazartesi 15:24
  • Uyuşturucu zanlısı genç kadın, mahkemeye çıkarıldı!15 Nisan 2024 Pazartesi 15:17
  • Sıcaklık 32 dereceye çıkacak15 Nisan 2024 Pazartesi 15:06
  • Bin 202 gün ülkede kaçak yaşadı...15 Nisan 2024 Pazartesi 14:57
  • Eşini darptan teminatla serbest kaldı, uyuşturucu ile yakalandı!15 Nisan 2024 Pazartesi 14:48
  • 340 adet küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacak...15 Nisan 2024 Pazartesi 14:39
  • KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: 19 Yangın ve 75 Hususi Servis Olayı Kaydedildi15 Nisan 2024 Pazartesi 14:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti