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Döviz güne nasıl başladı?

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Döviz güne nasıl başladı?
Döviz güne nasıl başladı?

Döviz güne nasıl başladı?

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD32.400032.6500
 EUR34.650034.9500
 GBP40.300040.6500
 AUD18.800020.8500
Son Güncelleme
Son Okuma		24-04-2024 08:24:32
24-04-2024 08:38:58
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