Döviz güne nasıl başladı?
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|32.4000
|32.6500
|EUR
|34.6500
|34.9500
|GBP
|40.3000
|40.6500
|AUD
|18.8000
|20.8500
|Son Güncelleme
Son Okuma
|24-04-2024 08:24:32
24-04-2024 08:38:58
Döviz güne nasıl başladı?
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|32.4000
|32.6500
|EUR
|34.6500
|34.9500
|GBP
|40.3000
|40.6500
|AUD
|18.8000
|20.8500
|Son Güncelleme
Son Okuma
|24-04-2024 08:24:32
24-04-2024 08:38:58
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