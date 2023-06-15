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Döviz Kurları 15 Haziran 2023

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KKTC Merkez Bankası'ndan alınan verilere göre 15 Haziran 2023'ün sabah saatlerinde dolar güne 19,73 lira seviyesinde başladı.
Döviz Kurları 15 Haziran 2023

KKTC Merkez Bankası'ndan alınan verilere göre 15 Haziran 2023'ün sabah saatlerinde dolar güne 19,73 lira seviyesinde başladı.

Döviz Cinsi

Döviz Alış (TRY)

Döviz Satış (TRY)

Efektif Alış (TRY)

Efektif Satış (TRY)

1 AMERİKAN DOLARI (USD)23.5989023.6414023.5824023.67690
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)15.9738016.0780015.9003016.17440
1 DANİMARKA KRONU (DKK)3.414003.430803.411603.43870
1 EURO (EUR)25.4842025.5302025.4664025.56850
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)29.7594029.9145029.7386029.95940
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