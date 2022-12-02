DSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüsü konusunda uyarıda bulundu.

Ghebreyesus, corona karşısında izleme, test ve aşılama çalışmalarındaki eksikliklerin, ‘endişe verici yeni corona virüsü varyantının ortaya çıkması için kusursuz koşulları’ yarattığını açıkladı.

ÇİN'DE GEÇİCİ COVID KISITLAMALARI KALDIRILDI

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Haizhu, Tianhe, Panyu ve Liwan bölgelerinde geçerli olan geçici kontrol önlemlerinin kaldırıldığı, daha önce belirlenmiş yüksek riskli alanlar dışındaki tüm alanların düşük riskli alanlar olarak sınıflandırıldığı vurgulandı. Yetkililerin, mega kent Guangzhou'da cadde ve sokaklardaki bariyerleri kaldırdığı, yolları açtığı görüldü.

Başkent Pekin'de özellikle kontrol tedbirlerinin halkın üzerindeki etkisini en aza indirecek şekilde yeniden düzenlendiğini belirten yetkililer, evlerinden dışarı çıkmayan başkent sakinlerinin Covid-19 testlerine katılmalarının gerekmediğini ifade etti. Hastanelerin acil servis ve kadın-doğum gibi önemli bölümlerinde Covid-19 vakasına rastlansa bile bu bölümlerin kapatılmayacağının altı çizildi.

DSÖ, ÇİN’İN KARARINI OLUMLU KARŞILADI

DSÖ Küresel Acil Durum Direktörü Dr. Michael Ryan, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Çin’in sıkı Covid-19 tedbirlerini hafifletme girişimine dair gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Ryan, Çin’in Covid-19 ile mücadele stratejisine değişikliğe gitmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Sıfır vaka stratejisi sürdürülebilir değil. Omicron varyantının bulaşıcılık hızı, her bir Covid-19 vakasını durdurmayı imkansız kılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ üyesi ülkelerin Covid-19 ile mücadeleye dair kararları halkın yararına alması gerektiğini vurgulayan Ryan, “Bundan sonra belirlenecek stratejiler, Çin halkının geçimi, refahı ve insan hakları ile virüsün kontrol edilmesi arasında denge sağlamalı” dedi.

BAKAN KOCA: CORONA VİRÜSÜ İLE INFLUENZA BİRBİRİNE KARIŞTI

28 Kasım’da gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının birbirine karıştığına dikkat çekerek yeni bir sağlık taramasını uygulamaya koyacaklarını açıklamıştı.

Corona virüsü nedeniyle Çin'de gerçekleştirilen karantina uygulamalarına ilişkin görüşü sorulan Fahrettin Koca, şu açıklamalarda bulunmuştu:

* “Çin baştan beri çok katı karantina kuralları uyguluyor. Bu durum, Çin devletinin mücadele yöntemi. Bizde ise durum farklı. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Vakalar, 3 binlerde. Önümüzdeki dönemde de büyük bir artış olacağını düşünmüyorum. Çin'deki gibi bir tedbir alma durumumuz da asla söz konusu olmayacak. Biliyorsunuz, Turkovac aşımızın bilimsel çalışmaları dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışmamız; saygın, uluslararası dergilerde yayımlandı. Güvenli, etkili ve güvenilir bir aşımız var. Vatandaşlarımızdan risk grubunda olanlar, tereddüt etmeden Turkovac aşımızı olabilir.

“BİR AY İÇİNDE DEVREYE GİRMİŞ OLACAK”

* Corona virüsü ile diğer üst solunum yolu enfeksiyonları birbirine karışmış vaziyette Influenza (grip) ve RSV vakaları daha yoğun görülmekte. Taramalarımızda artık üçlü solunum yolu paneli bakacağız. Yani tek bir kit ile influenza A, influenza B, Covid-19 ve RSV'ye aynı anda bakılacak. Artık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda Covid mi, RSV mi, influenza A veya B mi, hangisi olduğunu, yerli üretim kitten öğrenebilme ve yaygın kullanma imkanımız olacak.

* O da muhtemelen bir ay içinde devreye girmiş, ilgili hastanelerde kullanılıyor olacak. Bu konuda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'mızı görevlendirdim. Yerli imkanları değerlendirerek ülkemizde yerli multipatojen test kiti üretilecek ve çok kısa sürede yaygın kullanıma geçilecek.”