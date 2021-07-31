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DSÖ: Salgın artışta, Delta 132 ülkede tespit edildi

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 vakalarının son dört haftada örgütün dünya genelindeki altı bölgesinin beşinde yüzde 80 arttığını duyurdu.
DSÖ: Salgın artışta, Delta 132 ülkede tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 vakalarının son dört haftada örgütün dünya genelindeki altı bölgesinin beşinde yüzde 80 arttığını duyurdu.

Bu artışın virüsün Delta varyantından kaynaklandığını belirten Ghebreyesus, varyantın 132 ülkede tespit edildiğini bildirdi.

Geçen hafta dünya genelinde 4 milyon yeni Covid-19 vakası bildirilirken, toplam vaka sayısının da iki hafta içinde 200 milyonu geçmesi bekleniyor.

‘Daha fazla varyant ortaya çıkabilir’

Ghebreyesus, Covid-19’un ilk ortaya çıktığı günden bu yana DSÖ olarak virüsün değişime uğradığına ilişkin uyarıda bulunduklarını belirterek virüsün değişmeye devam edeceğine dikkati çekti.

Şimdiye kadar virüsün dört varyantının tespit edildiğini aktaran Ghebreyesus, salgın yayıldığı sürece daha fazla varyantın ortaya çıkacağı uyarısını yaptı.

Aşılar ciddi hastalıklara etkili

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise “Şu anda DSÖ tarafından onaylanan aşıların tümü ciddi hastalık ve hastaneye yatışlara karşı önemli koruma sağlıyor” bilgisini paylaştı.

DSÖ, ilk olarak 31 Aralık’ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Covid-19 aşısı, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca’nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore), Moderna, Janssen ve Çin’in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti.

Örgüt, son olarak 1 Haziran’da Türkiye’de de kullanılan Çin’in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay vermişti.

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