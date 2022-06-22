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Dünya genelinde meydana gelen yangınlar artıyor

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İspanya’da son bir haftadır özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde etkili olan orman yangınları son yılların ortalamasını ikiye katlayarak, 19 bin hektardan fazla dağlık alanı kül etti.
Dünya genelinde meydana gelen yangınlar artıyor

Castilla y Leon, Navarra, Aragon ve Katalonya bölgelerindeki orman yangınları, Avrupa Birliği’nin yeryüzünü gözlemleme programı Copernicus’un verilerine göre, 2006 – 2021 döneminde mayıs-haziran aylarında yanan ortalama dağlık alanın iki katına karşılık geliyor.

Yetkililer, doğal kaynaklar ve çevreyle ilişkili ekonomik faaliyetlerde önemli etkisi olan 19 bin hektardan fazla dağlık alanın son birkaç haftada kül olduğu ve toplamda yanan ormanlık alanın 30 bin hektarı geçtiği bilgisini paylaştı.

Yangınların çıkmasında önceki hafta görülen ve 42 dereceyi bulan sıcak hava dalgasının en önemli etken olduğu belirtilirken, iklim değişikliğinin etkisiyle bu yaz benzer sıcak hava dalgalarının çok daha fazla olacağı tahmininde bulunuldu.

Ülke 1950’den bu yana en sıcak haziran ayını geçiriyor ve orman yangınları büyük oranda kontrol altına alınsa da Navarra bölgesinde sürüyor.

Tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen binlerce kişi geceyi spor salonlarında ve otellerde geçirmeye devam ediyor.

ABD’de etkili olan sıcak ve kuru hava nedeniyle birçok bölgede orman yangınları devam ediyor.
Yetkililer, ABD’nin güney batısında yer alan New Mexico eyaletinde devam eden orman yangınlarının, bugün itibarıyla 1380 kilometrekareye yayıldığını, ülkede bu yılki yangın sezonunun en büyük yangını haline geldiğini duyurdu.

ABD Orman Hizmetlerinden yapılan açıklamada, çalışanlarının New Mexico’da etkili olan kuru hava koşullarını hafife alması nedeniyle orman yangınları tehdidini azaltmak için planlı yakmalarda birden fazla yanlış yaptıkları ifade edildi.

80 sayfalık raporda, planlı olarak yapılan test yangınlarının kontrolden çıktığı ve onları dizginlemek için yeterli kaynak veya suyun bulunamadığı kaydedildi.

New Mexico’da devam eden orman yangınlarında şu ana kadar yüzlerce ev yanarken, binlerce kişi de tahliye edildi.

New Jersey’de orman yangını

Ülkenin kuzeydoğusundaki New Jersey eyaletinin güneyinde devam eden orman yangının eyalette son 15 yılın en büyüğü olduğu ifade edildi.

New Jersey Orman Yangınları Servisinden yetkililer, doğal nedenlerle çıktığını düşündükleri yangının yüzde 70’inin kontrol edildiğini, buna rağmen incelemelerin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yıl şimdiye kadar yanan alan sayısının, son 10 yıldaki ulusal ortalamanın iki buçuk katından fazla olduğuna dikkat çekerek, şimdiye kadar 31 bin orman yangınında 12 bin 950 kilometre kareden fazla alanın yandığını kaydetti.

 

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