Dünyaca Ünlü Fransız Basketbolcu Sandrine Gruda Yakın Doğu Üniversitesi’nde…

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ile FIBA Kadınlar Euroleague’de başarılı gidişatını sürdüren ve her iki ligin de en güçlü kadrolarından birine sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı önemli bir transfere imza attı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ile FIBA Kadınlar Euroleague’de başarılı gidişatını sürdüren ve her iki ligin de en güçlü kadrolarından birine sahip olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı önemli bir transfere imza attı.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Fransız pivot Sandrine Gruda’nın transfer edildiği duyuruldu. Açıklamada, “Kariyerinde önemli başarılar ve sayısız şampiyonluklar yaşayan ayrıca WNBA’de Los Angeles Sparks forması giyen Sandrine Gruda ile anlaşmaya vardık” denildi.

Euroleague Şampiyonluğu Bulunan Tecrübeli Yıldız Altın Madalya Sahibi

1987 doğumlu olan Sandrine Gruda, FIBA Europe tarafından 2009 sezonunun “En Iyi Avrupalı Basketbolcu” ödülüne layık görüldü. Rus takımı UMMC Ekaterinburg ile 2013 yılında Kadınlar Euroleague’de şampiyonluk yaşarken, WNBA’de formasını giydiği Los Angeles Sparks ile de 2016 sezonunu şampiyonlukla noktaladı. Yıldız oyuncu, 2017 sezonunda ise WNBA’de formasını taşıdığı Los Angeles Sparks’la tekrardan final oynama başarısı gösterdi.

Kariyerindeki asıl başarıları Fransa Milli Takımı ile yaşayan Gruda, Fransa ile 2012 Londra Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazandı. 2009 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda altın madalyaya ulaşan Fransa’nın en önemli oyuncularından olan Gruda, Fransa’da düzenlenen 2013 Kadınlar Eurobasket’te de ikincilik sevinci yaşadı. 2015 senesinde Fransa Milli Takımı’yla Kadınlar Eurobasket’te aynı dereceyi tekrarladı. Başarılı basketbolcu, 2007 WNBA draftında birinci tur 13. sıradan seçildi. Türkiye’de geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen başarılı pivot, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde 13,5 sayı, 8.0 ribaunt, Euroleague’de 10.2 sayı, 5.6 ribaunt, Kadınlar Türkiye Kupası’nda ise 12.0 sayı, 11.0 ribaunt ortalamaları kaydetti.

Başarılı basketbol kariyeri yanı sıra, 2013 senesinde dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından “Ulusal Nitelik Nişanı” ile onurlandırıldı.

Murat Tümer: “Kadın Basketbolunun Önemli İsimlerinden Biri, Takımımıza Çok Faydalı Olacak…”

Sandrine Gruda transferi ile ilgili konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Genel Koordinatörü Murat Tümer, Gruda’nın takıma önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Sandrine Gruda’nın kariyerinde Euroleague şampiyonluğu bulunduğunu anımsatan Murat Tümer; “Onun tecrübesi bizim bu yıl final-four hedefi koyduğumuz Euroleague kulvarında ciddi katkı sağlayacak. Kadın basketbolunda dünyaca bilinen tecrübeli yıldız Amerika, Avrupa ve Türkiye liglerinde forma giyen ve her forma altında önemli başarılar kazanmış çok deneyimli bir oyuncu. Fiziksel ve mental olarak her zaman hazır olan güçlü yapıya sahip bir sporcu. Takımımızın hedefleri doğrultusunda en iyi şekilde mücadele ederek bize ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Hem kendisine hem de takımımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.