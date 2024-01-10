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Dünyanın ilk yapay zekalı yol onarım aracı: İnsanlardan yüzde 70 daha hızlı

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Birleşik Krallık'ta dünyanın ilk yapay zeka destekli yol onarım aracı test ediliyor. Testlerin başarılı olması durumunda yapay zekalı bu robot caddelerde devriye gezerek asfalt üzerinde hasar tespiti yapacak.
Dünyanın ilk yapay zekalı yol onarım aracı: İnsanlardan yüzde 70 daha hızlı

İngiltere'nin Hertfordshire kentinde dünyanın ilk yapay zeka destekli yol onarım aracı test edildi.  

ÇATLAK VE ÇUKUR TESPİTİNDE YAPAY ZEKA KULLANIYOR

ARRES (Otonom Yol Onarım Sistemi) PREVENT adı verilen robot, çatlakları ve çukurları otomatik olarak tespit etmek, sınıflandırmak ve doldurmak için yapay zeka kullanıyor.

Testin başarılı olması durumunda robotun çatlakları büyümeden hızlı bir şekilde onaracağı kaydedildi.

Ayrıca bu durumun yol çalışmalarında insan işçilere kıyasla daha ucuz, verimli ve daha hızlı hale getirebileceği kaydedildi.

Bu robotun Liverpool Üniversitesi akademisyenleri, teknoloji şirketi  Robotiz3d ile Hertfordshire County Council (HCC) Karayolları Mühendisleri arasındaki işbirliğiyle geliştirildiği aktarıldı.

3 YIL ÖNCE GELİŞTİRİLMEYE BAŞLANDI

Geliştirilmesine 2020 yılında başlanan robot, şu anda dünyanın herhangi bir yerindeki tek otonom yol onarım aracı olma özelliğini taşıyor.

Robot şu anda sadece ön test aşamasında olsa da, bu yıl içinde gerçek yollarda test edilmesi bekleniyor.

Yapay zeka destekli bu robotun test aşamasını başarıyla tamamlaması halinde Hertfordshire'da bulunan caddelerde hasarı bulmak ve onarmak üzere serbest bırakılacak.

"İNSAN EKİPLERİMİZLE BİRLİKTE KULLANMA NİYETİNDEYİZ"

Hertfordshire İlçe Konseyi sözcüsü yaptığı açıklamada robotların konseyin mevcut insan ekiplerine yardımcı olacağını söyledi.

İlçe Konseyi sözcüsü, "Yapay zeka robotunu insan ekiplerimizin yerine değil, onlarla birlikte kullanma niyetindeyiz. Ekibimiz diğer işlerle uğraşırken yoldaki çatlakları otonom bir şekilde bulup kapatacak.

Böylelikle tek bir çalışma setinde daha fazla iş yapmamıza yardımcı olarak gelecekteki çukurları önleyecek ve halk için tehlikeleri önleyecek." diye konuştu.

DEVRİYE GEZEREK YÜZEY TARAMA YAPACAK

Robot, otonom olarak yollarda devriye gezerek ve kameralarla yüzeyi tarayarak çalışıyor.

Ardından yapay zekanın yardımıyla yol yüzeyindeki çöküntüleri tespit edebiliyor ve bunları çukur veya çatlak olarak sınıflandırabiliyor.

Robot bir eğer asfaltta hasar tespit ederse, bunu hemen onarmaya veya hasarı daha sonra incelenmesi için bir listeye ekleyebilir.

ONARIM YAPMAYA KARAR VERİRSE DOLGU MALZEMESİ KULLANACAK

Robot onarım yapmaya karar verirse, daha fazla hasara neden olabilecek suyu dışarıda tutmak için çatlağa dolgu malzemesi enjekte edecektir.

Ancak robot daha büyük çukurları dolduramasa da Robotiz3d, amacının bu çukurların ilk etapta oluşmasını önlemek olduğunu söylüyor.

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