El-SEN, Taçoy attığı imzaya sahip çıksın

Bakan Taçoy'un KIB-TEK’in alacağı olan 850 Milyon TL’yi ya affedeceğini ya da sileceğini ifade ettiği öne sürüldü.

İşte açıklama;

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Ulusal Birlik Partisi’nin Örgüt Başkan’nın bir TV kanalında sunduğu programda kullandığı ifadeler, değil Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun mevcut durumunu resmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40 senedir nasıl yönetildiğinin özetidir.

Katıldığı programda bulunduğu makamda kalmak için Allah’a dua eden Taçoy, nasip olduğu takdirde KIB-TEK’in alacağı olan 850 Milyon TL’yi ya affedeceğini ya da sileceğini ifade etmiştir. Babasının malı zannettiği KIB-TEK’in alacakları hakkında bu kadar absürt ifadeler kullanan Hasan Taçoy şunu net olarak bilmelidir ki, bulunduğu makamın da, alacaklarını sileceğini ifade ettiği Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu da bu toplumun malıdır. O nedenle bakkal defterinden borç silermiş gibi KIB-TEK’in alacaklarını sileceğini ifade etmek kimsenin haddine değildir. Hasan Taçoy çok istiyorsa, devlet kurumlarının, kumar baronlarının ve bazı sermaye kesiminin borcunu çıkartıp kendi cebinden ödesin. KIB-TEK’te lafazanlık dönemi bitmiştir, Hasan bey ya görevini laiki ile yerine getirsin ve yatırımlar konusunda attığı imzanın arkasında duracak erdemi göstersin, ya da ceketini alıp evine gitsin!