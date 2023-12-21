Elektronik sigara 34 ülkede yasaklandı: DSÖ'ye göre normal sigara kadar zararlı

Sigara bırakmanın sağlıklı yolu olarak pazarlanan elektronik sigaraların satışı günümüzde 34 ülkede yasak. Bazı aromaların yasak olduğu 87 ülke ve hala hiçbir yasak olmayan 74 ülke var.

Elektronik sigaraların satışı 34 ülkede resmi olarak durduruldu. Ancak uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle cihazlar ve meyveli çeşitleri ulaşılabilir olmaya devam ediyor.



İstatistiklere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yetişkinden biri, yani 11 milyon kişi, elektronik sigara kullanıyor. Ancak gençler arasında kullanım, belirli yaş gruplarında çok daha yüksek.



Tütün şirketleri, e-sigaraların geleneksel sigaralardan daha güvenli olduğunu ve sağlık açısından önemli ölçüde daha düşük risk oluşturduğunu iddia ediyor.



Ancak giderek artan kanıtlar, cihazların akciğerlere zarar veren, kalp ve akciğer sorunları riskini artıran tehlikeli maddeler ürettiğini gösteriyor.

ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR

Dünya Sağlık Örgütü genel direktörü, ülkeleri vatandaşlarını, özellikle de çocuklarını ve gençlerini korumak için elektronik sigara konusunda sıkı önlemler uygulamaya davet etti.



Elektronik sigaralar, en az 16 bin aroma çeşidiyle sosyal medya aracılığıyla çocukları hedef alıyor. Bu ürünlerden bazıları reklamlarında çizgi film karakterlerini kullanıyor ve genç neslin ilgisini çeken şık tasarımlara sahip.

TÜRKİYE'DE DE YASAK



Son üç yılda altı ülke elektronik sigara satışını tamamen yasaklamak için harekete geçti. Bu ülkeler; Cabo Verde, Laos, Nikaragua, Norveç, Türkiye ve Vanuata.



Türkiye'de elektronik sigara ithalatı, satışı ve dağıtımı yasaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elektronik sigara şirketleri hakkında, "Halkımızı zehirleyerek zengin oluyorlar, buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

BAĞIMLILIĞA ÇÖZÜM OLABİLECEĞİNE İNANILIYOR



Aynı dönemde dört ülke farklı bir yol izleyerek e-sigaralara yönelik kısıtlamalarını kaldırdı. Bu ülkeler; Mısır, Kuveyt, Bahreyn ve Filistin.



Yaklaşık beş yetişkinden birinin sigara içtiği ve Orta Doğu'nun en çok sigara içen ülkesi olan Mısır için, insanların sigarayı bırakmasına yardımcı olmak amacıyla yasak 2022'de kaldırıldı.



Milyonlarca okul öğrencisinin e-sigara kullandığını gösteren önemli bir analize göre elektronik sigara deneyen çocukların yarısı bağımlı hale geliyor.