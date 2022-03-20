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Energeıan İsrail’den Vasiliko’ya Doğal Gaz Boru Hattı Teklifini Yineledi

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Energeıan İsrail’den Vasiliko’ya Doğal Gaz Boru Hattı Teklifini Yineledi
Energeıan İsrail’den Vasiliko’ya Doğal Gaz Boru Hattı Teklifini Yineledi

Vasiliko’da, sıvılaştırılmış doğal gazı yeniden gaz haline getirme terminali kurulması projelerinin ilerlemediği bir dönemde “Energean” isimli Yunan şirketinin,  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e İsrail MEB’indeki hak sahibi olduğu yataktan doğal gazı Vasiliko’ya nakletme teklifini yinelediği bir yazı gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Energeian’ın teklifi, özel sektöre ait FPSO’yu (Floating Production Storage Offloading) İsrail açıklarındaki doğal gaz işleme ve pompalama alanından Vasiliko’ya bağlayacak bir boru hattı inşa edilmesini, böylece yakıtın, yeniden işlenmesine gerek kalmadan doğrudan AİK veya özel konvansiyonel enerji üretim santrallerine sağlanmasını öngörüyor.

Vasiliko’daki çalışmaların, teslim tarihi olan Temmuz 2023’e yetişip yetişmeyeceğinin belirsiz olduğuna işaret edilen habere göre, Energean’ın teklifinde, doğal gazın 2024 başlarında teslim edilmesi öngörülüyor.

Gazete, Vasiliko’da 300 milyon Euro maliyetle FSRU inşaatını üstlenen Çin devlet şirketi China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd altındaki konsorsiyumun Rum yönetimiyle imzaladığı sözleşmede proje tesliminin Ekim 2022 olarak göründüğünü yazdı. Konjonktürel sebeplerden dolayı proje teslim tarihinin Temmuz 2023 olarak güncellenmesi ve konsorsiyuma en az 25 milyon Euro tazminat ödenmesini istediği belirtilen haberde, bu konunun henüz netleştirilmediği hatırlatıldı.

Habere göre, Energeian’ın Anastasiadis’e gönderdiği mektupta, ilk kez 2018-2019’da sunduğu ancak Rum yönetimi tarafından ciddiye alınmayan benzer teklifte kullandığı “İsrail’den inşa edilecek boru hattının Çinlilerin Vasiliko’daki FSRU’su ile paralel çalışabileceği böylece doğal gaz arz güvenliğinin artırılabileceği” argümanını yineledi.

Gazeteye göre, Energeian’ın teklifinin en ilgi çekici kısmı da Rum yönetimine maliyeti. İsrail MEB’inden Vasiliko’ya inşa edilecek boru hattının tüm masrafını şirket karşılayacak.

Energeian, FPSO maliyetini karşılamış durumda ve 2022 sonbaharından beridir İsrail’deki müşterilerine doğal gaz ulaştırıyor.

Rum yönetimi, Energean’ın teklifini 4 yıl gecikmeli olarak müzakere ederse, pazarlık konusu sadece AİK’e verilecek doğal gazın fiyatı olacak. Energean’ın vereceği fiyatı uygun bulmazsa da yapacağı tek şey teklifi reddetmek olacak.

 

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