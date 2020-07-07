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Eoka ve Eoka Evi İçin İki Anma Pulu

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Eoka ve Eoka Evi İçin İki Anma Pulu
Eoka ve Eoka Evi İçin İki Anma Pulu

“EOKA Mücadelesi’”nin 65’inci ve EOKA Evi’nin 25’inci yılı nedeniyle iki anı pulunun Perşembe günü satışa sunulacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yiannis Karusas, anı pullarının basılması nedeniyle dün düzenlenen basın toplatısında yaptığı açıklamada, “EOKA Evi’”nin yaptığı çalışmaların önemini vurguladı.

Karusas, gerek EOKA mücadelesinin gerekse EOKA Evi’nin, mücadelede, Türk “işgalinden kurtulmada ve Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumların, Ermenilerin, Maronitlerin, Latinlerin barış içinde yaşayacağı adanın yeniden birleşmesinde referans noktasını teşkil etmeye devam ettiğini” ifade etti.

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