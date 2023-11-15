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SON DAKİKAAB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli

Erdoğan: İsrail bir terör devletidir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İsrail, bir şehri içindeki insanlarıyla topyekun yok etme stratejisi uyguluyor. Gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir.
Erdoğan: İsrail bir terör devletidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İsrail, bir şehri içindeki insanlarıyla topyekun yok etme stratejisi uyguluyor. Gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. İsrail, katliamlarına bu şekilde devam ederse, tüm dünyada lanetlenen bir terör devleti olduğunu her yerde tescil ettirecektir." ifadelerini kullandı. 

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert ifadelerle tepki gösterdi. 

Erdoğan, "Netanyahu'ya sesleniyorum, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Neye sahip olursan ol gidicisin." diye konuştu. 

Erdoğan, konuşmasını şöyle devam ettirdi:

"İsrail'in Gazzeli mazlumları hunharca katleden siyasi ve askeri yöneticilerinin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını sağlayacak adımlar atacağız. Birileri rahatsız olacak diye Hamas mensuplarının vatanlarını ve canlarını korumaya çalışan direnişçiler olduğu gerçeğini dillendirmekten asla çekinmeyiz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 121 'evet' oyuyla kabul ettiği Gazze kararına 'çekimser' oy kullanan ülkelerin liderlerine telefon açacağız. İkili planda Filistin’e görünür-görünmez her türlü insani desteği sağlarken, uluslararası alanda da İsrail’i yalnızlaştırmaya devam edeceğiz." 

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