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SON DAKİKAİsrail'de binlerce kişi hükümeti protesto etti

İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva istifa etti

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İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva görevinden istifa etti. Haliva istifa mektubunda 7 Ekim'de yaşananların sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.
İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva istifa etti

İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva görevinden istifa etti. Haliva istifa mektubunda 7 Ekim'de yaşananların sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Haliva, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısından bu yana istifa eden ilk İsrailli üst düzey yetkili oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan İsrail Ordusu, "Genelkurmay Başkanı'nın vereceği karar ve Savunma Bakanı'nın onayıyla Tümgeneral Aharon Haliva, halefini atadıktan sonra görevini tamamlayacak ve İsrail Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Haliva istifa mektubunda, "İstihbarat Birimi olarak bizden beklenen görevleri yerine getiremedik" dedi ve süreçle ilgili "tüm faktörleri ve koşulları kapsamlı, derinlemesine araştırıp ortaya çıkarabilecek" resmi bir soruşturma komitesi kurulması çağrısında bulundu.

7 Ekim saldırısında binlerce Hamas ve destekçi gruplardan binlerce savaşçı Gazze'yi çevreleyen yüksek teknolojili bariyerlerden sızarak İsrail güçlerini şaşırtmış, 1200'e yakın kişiyi öldürmüş ve 253 kişiyi de rehin almıştı. Bu rehinelerden bir kısmı Kasım ayındaki geçici ateşkes anlaşmasıyla serbest bırakıldı. Hamas'ın elinde hala 133 rehine olduğu tahmin ediliyor.

Saldırı İsrail'in daha önce aşılamaz görülen askeri ve istihbarat servislerinin itibarını zedelemişti.

Silahlı kuvvetlerin komutanı Korgeneral Herzi Halevi ve iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in Başkanı Ronen Bar, olayın ardından sorumluluk alan açıklamalar yapmıştı.

Buna karşılık Başbakan Binyamin Netanyahu bugüne kadar sorumluluk almadı.

Gazze'de Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 34 binden fazla Filistinli'nin çatışmalarda öldürüldüğünü açıkladı.

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