LAÜ'de Neşeli Cumartesiler Devam Ediyor: İkinci Etkinlik 4 Mayıs'ta!

LAÜ’de Neşeli Cumartesiler devam ediyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlik serileri bahar döneminde de devam ediyor.

LAÜ kampüsünde düzenlenecek Neşeli Cumartesiler etkinlik serisinin ikincisi 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek.

LAÜ öğrencileri farklı atölyeler ve yarışmalar ile biraraya geliyor

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu katkılarıyla gerçekleşecek olan etkinlik serisinin ikincisinde, sürpriz etkinlikler, eğlenceli oyunlar, ödüller ve bilgi yarışmaları yer alacak. Gün içerisinde öğrencilere yiyecek ve içecek ikramlarının yapılacağı Cumartesi etkinliğinde LAÜ Öğrencileri farklı aktiviteler gerçekleştirecek.

LAÜ öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek etkinlikler saat 16:00’da başlayacak. Etkinlik programında, çeşitli yarışmalar, Cevap ver LAÜ Bilgi Yarışması, Kartvizitini Yarat, Bir Anı Bırak Atölyesi, Origami Atölyesi, Mandala Atölyesi, Tavla, Langırt ve Bilardo Turnuvaları, Küresel Isınma ve Suyun Önemi Standı ve Ahmet Evan Konseri yer alacak.