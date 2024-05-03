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Fransız milletvekilleri Paris Olimpiyatları'nda İngilizce'ye 'hayır' diyor

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Fransa'da Parlamento'nun alt kanadı Ulusal Meclis'te kabul edilen son kararda milletvekilleri, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mümkün olduğunca Fransızca kullanılması çağrısında bulundu.
Fransız milletvekilleri Paris Olimpiyatları'nda İngilizce'ye 'hayır' diyor

Bu çağrının merkezinde bulunan milletvekillerinden Annie Genevard mecliste yaptığı konuşmada "Olimpiyat Oyunları dilimizin etkisini kaybettiğini gösteriyor" diyerek endişesini dile getirdi.

Kültür Bakanı Rachida Dati ise parlamentoya verdiği demeçte, "Dünya çapında yayınlanan pek çok spor etkinliğinin iletişim için, başlıklarında, sloganlarında ve reklamlarında İngilizce kullanmayı seçtiği gerçeğini göz ardı edemezsiniz" dedi.

Kararın bağlayıcı olmadığını vurgulayan Dati, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasındaki Olimpiyatlar ve 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasındaki Paralimpik Oyunları sırasında yabancı ziyaretçilere yönelik talimatların İngilizce'nin yanı sıra diğer dillerde de verileceğini sözlerine ekledi.

Aşırı sağcı lider Marine Le Pen tarafından "kabalıkla" ve Fransız dilini bozmakla suçlanan Dati, o dönemde ırkçı olarak nitelendirilen bir dizi kişisel saldırıya maruz kalmıştı.

Ünlü şarkıcı Aya Nakamura 'polemiği'

Mali kökenli Fransız R&B yıldızı Aya Nakamura'nın 26 Temmuz'daki Olimpiyat açılış töreninde şarkı söyleyeceği söylentilerinin ardından şarkının hangi dilde olacağı konusu tartışmalara sahne olmuştu.

Dünyada en çok dinlenen Fransız sanatçı olan mega-star, "Djadja" gibi şarkılarında Fransızca, Arapça ve Batı Afrika lehçelerinden kelimeler kullanıyor. 

Aşırı sağcı milletvekili Julien Odoul Perşembe günü yaptığı açıklamada "Fransa 'Djadja' değildir ve asla olmayacaktır" dedi.

Fransızca zorunluluğu

Fransız kanun koyucular 30 yıl önce Fransızca'yı korumak için Toubon Yasası'nı çıkarmış, reklam, ürün etiketleme ve kamu duyurularında anadili zorunlu kılmıştı.

 

Yasa ayrıca radyo istasyonlarının en az yüzde 40 oranında Fransızca şarkı çalmasını şart koşuyordu.

Ancak son zamanlarda Netflix gibi Amerikan yayın platformları tarafından artırılan İngilizcenin kültürel etkisi, spor dünyası da dahil olmak üzere Fransızcaya sürekli yeni terimlerin sızmasına neden oluyor.

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