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Erdoğan'dan ABD Kongresi'ne: Utanmadan 'yaptırım uygularız' diyorlar, bizim de yaptırımlarımız olacaktır

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen zirve sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'dan ABD Kongresi'ne: Utanmadan 'yaptırım uygularız' diyorlar, bizim de yaptırımlarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen zirve sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ABD’nin yaptırım kararıyla ilgili “Utanmadan ‘yaptırım uygularız’ diyorlar. Bu tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür” dedi.

ABD’de savunma bütçesinin senatonun iki kanadında onaylanması ile ilgili soruya Erdoğan şöyle yanıt verdi:

“S400 olsun, F35’lerle ilgili adımlar olsun, bunlar bitmiş işler. Biz bu işi bitirmişiz. Bunu kaç kere söyledik. Şimdi bir de utanmadan sıkılmadan Türk Akımı ile ilgili “yaptırım uygularız” diyorlar. Bu, tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür. Bütün bunlara karşı tabi ki bizim de yaptırımlarımız olacaktır. Yani biz eli kolu bağlı duracak bir millet değiliz.”

Libya konusunda ise Erdoğan şunları söyledi:

“Libya’da Mısır’ın ne işi var? Libya’da Abu Dabi yönetiminin ne işi var? Gelip oraya girdiler mi? Girdiler… Ve biliyorsunuz Hafter meşru bir siyasetçi değil, adam gayrimeşru. Ona meşruiyet kazandırmanın gayreti içinde olanlar var. Serrac ise meşru bir lider, meşru bir temsilci. Onu ise yok farz etmenin gayreti içerisine giriyorlar.

"Peki bunun içinde kimler var? Mısır var, Abu Dabi var, Fransa var, hatta İtalya var. Şimdi maalesef Rusya’nın da kendisi görünmese de bakıyorsunuz oluşturduğu bir şirket var. Wagner denilen kuruluş vasıtasıyla bunlar adeta Hafter’in paralı askerleri olarak onun yanında görev yapıyorlar.”

 

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