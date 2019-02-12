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Erhürman: Yatırım yapın, destekleyelim

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Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Aşağı Bostancı’yı ziyaret ederek yurttaşlarla görüştü.
Erhürman: Yatırım yapın, destekleyelim

Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Aşağı Bostancı’yı ziyaret ederek yurttaşlarla görüştü.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Erhürman konuşmalarında yatırıma yönelen yurttaşlara hükümet olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Erhürman, vatandaşla temas etmenin sorunları tam olarak anlamak için şart olduğunu vurgulayarak, kendisine gösterilen ilgiye ayrıca teşekkür etti. CTP milletvekilleri Armağan Candan ve Salahi Şahiner’in de eşlik ettiği ziyarette yurttaşlar sorunlarını aktardı. Bostancı’daki iş yerlerini de ziyaret eden heyet, sorunları dinleyerek not aldı.

VERGİ SİSTEMİNDE ADALET VURGUSU
Yapılan sohbetlerde yurttaşların, hükümetin uygulamalarından genel olarak memnun olduklarını belirterek, istihdam ve vergi sisteminde adalet konularına vurgu yaptığı kaydedilen açıklamaya göre, yurttaşlar; Güzelyurt sağlık merkezinin 24 saat hizmete açılarak doktor sayısının artırılmasının, Kalkanlı Yaşam Evi’nin hizmete başlamasının ve Güzelyurt hastane inşaatının ilerlemesinin, yeni yapılan Güzelyurt-Lefke yolunun Doğancı’ya kadar olan bölümünün tamamlanmış olmasının ve narenciyeye dönük olarak yeni yerel su kaynaklarının devreye girmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Yurttaşların ayrıca Güzelyurt Belediyesi’nin Bostancı’ya yeterli hizmeti vermediğini belirterek, daha iyi hizmeti hak ettiklerini ifade ettikleri de aktarıldı.

BAŞBAKAN’DAN YALOVA SPOR KULÜBÜ’NE SÖZ
Daha sonra Yalova Spor Kulübünü ziyaret eden Başbakan Erhürman ve beraberindekiler, Kulüp yöneticileri ile bir araya geldi. Yalova Spor Kulübü’nün çalışmalarının ve sorunlarının aktarıldığı görüşmede kulüp binası ile Tahsin Mertekçi Futbol Sahası’nın ihtiyaçları Başbakan’a iletildi. Kulüp yöneticileri, Güzelyurt Belediyesi’nin de kendilerine destek olmasını istedi. Başbakan Tufan Erhürman ise Spor Dairesi aracılığı ile Yalova Spor Kulübü’nün sorunlarını çözmeye çalışacağının sözünü verdi.

(MHA)

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