Erhürman: Yerel seçim tarihinin 1 Temmuz da olmasına hemfikiriz

Başbakan Tufan Erhürman, yerel seçimlerin Yüksek Seçim Kurulu’yla yapılan görüşmelerde 30 Haziran ve 10 Haziran tarihlerinin düşünüldüğünü ancak 1 Temmuz gününde hemfikir olduklarını açıkladı.

Başbakan Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda , Seçim ve Halkoylaması Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereye ilişkin bilgi verdi.

İki ana nedenlerden Bakanlar Kurulu’ndan gelen yasa tasarısına ivedilik istediklerini ifade eden Başbakan Erhürman, bunun seçim tarihi ve seçim yasaklarına ilişkin olduğuna işaret ederek, Yüksek Seçim Kurulu’yla yapılan görüşmelerde 30 Haziran ve 10 Haziran tarihlerinin düşünüldüğünü ifade etti.

Üzerinde durulan 30 Haziran tarihinin Cumartesi gününe denk geldiğine dikkati çeken Erhürman, YSK’nın Cumartesi’ne gününü tavsiye etmediğini kaydederek, “10 Haziran’ın ise Anayasanın yerel seçimlerin 4 yılda bir yapılır hükmü var ve bu tarihi uygun görmememizin nedeni ise seçilen kişinin görev süresini tamamlamasına olanak vermek”dedi.

Başbakan Erhürman, yerel seçim tarihinin 10 Haziran yerine 1 Temmuz gününde hemfikir olduklarını belirtti.

İvedilik tezkeresiyle seçim yasaklarının 20 gün kısaltılmasını da öngördüklerini belirten Başbakan Erhürman, bunun örneği bulunduğunu, amaçlarının Yenierenköy belediyesindeki sıkıntıların seçim yasakları girmeden çözülmesi ve acil işlerin tamamlanması olduğunu belirtti.