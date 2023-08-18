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Erkeğe şiddet.. Britney Spears hakkında şaşkına çeviren iddia: Eşini aldatmış ve dövmüş

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Bir döneme damga vurduktan sonra hem kariyeri hem de özel hayatında büyük bir çöküş yaşayan Britney Spears, 29 yaşındaki eşi Sam Asghari ile boşanıyor... Dün ortaya çıkan boşanma süreci sonrasında Asghari'ye yakın kaynaklar çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Erkeğe şiddet.. Britney Spears hakkında şaşkına çeviren iddia: Eşini aldatmış ve dövmüş

 

Son yıllarda hem kariyeri hem de özel hayatı çalkantılı olan Britney Spears, 2022’de evlendiği Sam Asghari ile yollarını ayırıyor…

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Asghari dün ortaya çıkan haberlerin ardından halen birbirlerini sevdiklerini söylerken arada böyle kötü olayların yaşanabileceğini belirtti. Asghari, “Eşim ve ben birlikte devam ettiğimiz yolculuğu sonlandırmaya karar verdik” derken çifte yakın kaynaklar ise çok daha farklı detayları paylaştı. İsmini açıklamayan kaynaklar Spears'ın Asghari'ye şiddet uyguladığını ve gözünü morarttığını da söyledi.

Öte yandan Asghari, Spears'ın kendisini evdeki temizlik görevlisiyle aldattığını da söyledi. Boşanmak için ilk adımı atan Asghari'ye yakın kaynaklar Amerikan medyasındaki haberlerde çiftin birlikte yaşadıkları Güney California'daki bir evde aldatıldığını iddia etti.

Çift arasında geçmişte de sık sık kavgalar olduğunu iddia eden bir diğer kaynak ise, Britney Spears'ın çok paranoyakça hareket ettiğini ve güvenliği için yanında bıçaklarıyla dolaştığını öne sürdü. Asghari'nin bu durumdan çok tedirgin olduğu ve bu sebeple boşanma sürecini hızlandırdığı da aktarıldı.

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