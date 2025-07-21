Esentepe’de plaj hentbolu coşkusu yaşandı

19-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenen turnuva büyük çekişmeye sahne oldu. Müsabakalar sonunda U16 kızlarda Esentepe, U16 erkeklerde UKÜ, büyük kadınlarda DİGEM ve büyük erkeklerde Esentepe şampiyon oldu.
Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da turnuvayı yakından takip ederken ödül töreninde ödül takdiminde bulundu.
Turnuva sonunda kategorilerde oluşan dereceler şu şekilde:
U16 Kızlar
Şampiyon: ESENTEPE
İkinci: ERGÜNEŞ
U16 Erkekler
Şampiyon: UKÜ
İkinci: LEVENT
Büyük Kadınlar
Şampiyon: DİGEM
İkinci: EFSANE
Büyük Erkekler
Şampiyon: ESENTEPE
İkinci: CİNNO TUNING
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