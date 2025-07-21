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Esentepe’de plaj hentbolu coşkusu yaşandı

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Çatalköy Esentepe Belediyesi ve KKTC Hentbol Federasyonu işbirliği ile Esentepe Halk Plajı’nda Esentepe Plaj Hentbolu Turnuvası düzenlendi.
Esentepe’de plaj hentbolu coşkusu yaşandı

19-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenen turnuva büyük çekişmeye sahne oldu. Müsabakalar sonunda U16 kızlarda Esentepe, U16 erkeklerde UKÜ, büyük kadınlarda DİGEM ve büyük erkeklerde Esentepe şampiyon oldu.

Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da turnuvayı yakından takip ederken ödül töreninde ödül takdiminde bulundu.

Turnuva sonunda kategorilerde oluşan dereceler şu şekilde:

 

U16 Kızlar

Şampiyon: ESENTEPE

İkinci: ERGÜNEŞ

 

U16 Erkekler

Şampiyon: UKÜ

İkinci: LEVENT

 

Büyük Kadınlar

Şampiyon: DİGEM

İkinci: EFSANE

 

Büyük Erkekler

Şampiyon: ESENTEPE

İkinci: CİNNO TUNING

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