Eski Dışişleri Bakanı ve eski UBP Vekili Ertuğruloğlu: “Akıncı, Türkiye’ye gidemez”

BRT’de Aziz Karaaziz’in sunduğu ‘Gündem+’ Programı’na konuk olan Dışişleri eski Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu gündemle ilgili soruları yanıtladı. Akıncı’nın Türkiye’ye artık gidemeyeceğini iddia eden Ertuğruloğlu, “Türkiye’ye gidemeyen bir cumhurbaşkanıyla biz nereye geleceğiz” şeklinde konuştu.

Ertuğruloğlu, “Sayın Akıncı’nın gerçeklerle hiç bağlantısı olmayan Anavatana yönelik suçlamalarının detaylarına girecek değilim” dedi ve kimsenin zaten ilhak politikasının olmadığını söyledi. “Geçmişte ya taksim ya ölüm sloganının vardı. Neydi bu ya taksim ya ölüm? Taksim bildiğiniz gibi Rumların Enosis politikasına karşı bir politikaydı” diyen Ertuğruloğlu, neyin konuşulduğunu bilerek konuşmak gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından Kıbrıslı Türklerin taksim politikası olmadığını kaydeden Ertuğruloğlu, söz konusu durumu bozanın Rum tarafı olduğuna değindi. Kıbrıslı Rumların Enosis ideallerinden hiçbir zaman kopmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, “Ne siyasi partilerimizin ne de anavatanımızın ilhak politikası yoktur” dedi.

“Akıncı bu saçma iddiayı nereden gündeme getirdi? Sayın akıncının maalesef ciddi eleştirilmesi gereken ciddi siyasi vizyonu Türkiyeli Kıbrıslı ayrımcılığına oynamasıdır” diyen Ertuğruloğlu, “Ne oldu da Kıbrıs konusunda Sayın Akıncı göstermelik bir uyum içerisinde giderken kendi kendini deşifre eden bir noktaya geldi?” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’yı tüm müzakere süreçlerinde eleştirdiğini belirten Ertuğruloğlu, “Akıncı bu süreçlerde ne anavatanın ne de bizlerin etkin bir rol oynamasını istedi” dedi. Akıncı’nın Türkiye’yi 3’üncü bir ülke olarak gördüğünü dile getiren Ertuğruloğlu, “Akıncı, bu bizim meselemizdir. Siz bize fazla müdahale etmeyin diyerek bugünlere gelmiştir. Net bir şekilde kendisini deşifre etmiştir. Artık kafalarda bir soru işareti yoktur” dedi.

“Sayın Akıncı bence Türkiye’ye gidemez. Türkiye’ye gidemeyen bir cumhurbaşkanıyla biz nereye geleceğiz?” diyen Ertuğruloğlu, Türkiye’de HDP dışındaki bütün partilerin Cumhurbaşkanı Akıncı’ya çok ağır tepki verdiğini ekledi.