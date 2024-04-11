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Eski Venezuela Petrol Bakanı, devleti dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı

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Tareck El Aissami, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yardımcılığını da yapmıştı
Eski Venezuela Petrol Bakanı, devleti dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı

Eski Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami hakkında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hukuki işlem başlatıldı. 

Venezuela İletişim Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, El Aissami'nin gözaltına alındığı duyuruldu. 

Savcı Tareck William Saab, eski bakanın ilk duruşmasının salı günü yapılacağını belirtti. 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından 28 Nisan 2020'de Petrol Bakanı olarak göreve atanan El Aissami, geçen yıl martta istifasını duyurmuştu.

Dürzi asıllı siyasetçi, devlete ait Venezuela Petrol Şirketi (PDVSA) hakkında açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevi bıraktığını söylemişti.

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) üyesi 49 yaşındaki politikacı, soruşturmayla ilgili Maduro'ya gerekli tüm desteği sağlayacağını ifade etmişti.

El Aissami, Venezuela devletinin kripto para denetiminden sorumlu Ulusal Kripto Varlıkları Müfettişliği üzerinden, PDVSA'ya paralel şekilde kaçak petrol satışı yapmakla suçlanıyor.

Savcılık, El Aissami'nin petrol sevkıyatlarıyla ilgili finansmanları Venezuela Merkez Bankası yerine sözkonusu müfettişlik üzerinden uygunsuz şekilde yöneterek yasadışı kâr elde ettiğini öne sürüyor. 

Venezuela'nın Ağustos 2022'de açıkladığı resmi rakamlara göre PDVSA'nın toplamda 10,1 milyar dolar alacağı var. 

Saab, El Aissami'yi "asla yakalanmayacağını zanneden usta bir dolandırıcı" diye nitelerken, olay için de "Venezuela ekonomisini yok etmeye yönelik bir komplo" ifadelerini kullandı.

Savcılığın açıklamasında, El Aissami'yle birlikte yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle eski Ekonomi ve Finans Bakanı Simon Alejandro Zerpa ve iş insanı Samark Lopez'in de gözaltına alındığı belirtildi. 

El Aissami, 2017-2018'de Maduro'nun yardımcılığını da yapmıştı.

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